|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2025 13:38
edgar_po написав: PUMB написав:Arom
Сплата також відбудеться без комісії.
Але хочемо також додати, що сплата за комунальні послуги та інтернет без комісії можлива протягом перших трьох місяців з моменту реєстрації. Сплата мобільного звʼязку без комісії наразі можлива протягом 90-а днів, для клієнтів, що зареєструвалися у період з 17.12.2024 по 17.03.2025 включно.
Якщо Ви не підпадаєте під критерій для безкомісійної сплати на сервісі PayHub, то в такому випадку, Ви можете сплатити у застосунку постачальника послуг/мобільного оператора.
Все злозуміло. Відповідаєте тільки на зручні питання, які мають відповідь.
Мету відмови від 0% в терміналах, керівництво не бажає пояснити своїм клієнтам?
Очень кушать хочется.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7927
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 737 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 28 січ, 2025 15:27
Ratatui написав:
Очень кушать хочется.
та там номально, не 1 млрд. прибутку за 2024 рік.
Таким об'ємом можна й вдавитися.
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 477
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SHURICK76
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|