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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2025 13:38
edgar_po написав: PUMB написав:Arom
Сплата також відбудеться без комісії.
Але хочемо також додати, що сплата за комунальні послуги та інтернет без комісії можлива протягом перших трьох місяців з моменту реєстрації. Сплата мобільного звʼязку без комісії наразі можлива протягом 90-а днів, для клієнтів, що зареєструвалися у період з 17.12.2024 по 17.03.2025 включно.
Якщо Ви не підпадаєте під критерій для безкомісійної сплати на сервісі PayHub, то в такому випадку, Ви можете сплатити у застосунку постачальника послуг/мобільного оператора.
Все злозуміло. Відповідаєте тільки на зручні питання, які мають відповідь.
Мету відмови від 0% в терміналах, керівництво не бажає пояснити своїм клієнтам?
Очень кушать хочется.
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Ratatui
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Додано: Вів 28 січ, 2025 15:27
Ratatui написав:
Очень кушать хочется.
та там номально, не 1 млрд. прибутку за 2024 рік.
Таким об'ємом можна й вдавитися.
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edgar_po
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Додано: Вів 28 січ, 2025 16:12
edgar_po
Вітаємо!
Комісія в розмірі 1% стягується згідно з умовами партнерів City24 ma EasyPay при поповненні дебетових карток ПУМБ в їхніх ПТКС.
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PUMB
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Додано: Вів 28 січ, 2025 16:23
PUMB написав:edgar_po
Вітаємо!
Комісія в розмірі 1% стягується згідно з умовами партнерів City24 ma EasyPay при поповненні дебетових карток ПУМБ в їхніх ПТКС.
Ні, не так, це неповна правда. Банк вже писав, що він розірвав договір з цими партнерами з 01.01.2025 через, на його думку, надмірне навантаження (1%, з яких 0,25% йде НБУ).
Востаннє редагувалось edgar_po
в Вів 28 січ, 2025 16:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 16:25
PUMB написав:edgar_po
Вітаємо!
Комісія в розмірі 1% стягується згідно з умовами партнерів City24 ma EasyPay при поповненні дебетових карток ПУМБ в їхніх ПТКС.
А про те що у відділеннях не працюють термінали (за два дні відвідування банку я не зміг поповнити карту) та немає кас чому не відповідаєте ?
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Додано: Вів 28 січ, 2025 16:35
PUMB написав:edgar_po
Вітаємо!
Комісія в розмірі 1% стягується згідно з умовами партнерів City24 ma EasyPay при поповненні дебетових карток ПУМБ в їхніх ПТКС.
А з чим вітаєте? З комісією?
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Додано: Вів 28 січ, 2025 17:23
PUMB написав:edgar_po
Вітаємо!
Комісія в розмірі 1% стягується згідно з умовами партнерів City24 ma EasyPay при поповненні дебетових карток ПУМБ в їхніх ПТКС.
можете засмітити гілку запитами від своїх співробітників про кєшбек. Чого пояснювати всяким клієнтам чому банком прийняте рішення про співпрацю з партерами, нехай клієнти платять 1%, якщо хочуть працювати з ПУМБом.
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