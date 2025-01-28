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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 611612613614

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
16
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:38

  edgar_po написав:
  PUMB написав:Arom
Сплата також відбудеться без комісії.
Але хочемо також додати, що сплата за комунальні послуги та інтернет без комісії можлива протягом перших трьох місяців з моменту реєстрації. Сплата мобільного звʼязку без комісії наразі можлива протягом 90-а днів, для клієнтів, що зареєструвалися у період з 17.12.2024 по 17.03.2025 включно.
Якщо Ви не підпадаєте під критерій для безкомісійної сплати на сервісі PayHub, то в такому випадку, Ви можете сплатити у застосунку постачальника послуг/мобільного оператора.


Все злозуміло. Відповідаєте тільки на зручні питання, які мають відповідь.

Мету відмови від 0% в терміналах, керівництво не бажає пояснити своїм клієнтам?

Очень кушать хочется. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:27

Re: ПУМБ

  Ratatui написав:Очень кушать хочется.

та там номально, не 1 млрд. прибутку за 2024 рік.
Таким об'ємом можна й вдавитися.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:12

edgar_po
Вітаємо!
Комісія в розмірі 1% стягується згідно з умовами партнерів City24 ma EasyPay при поповненні дебетових карток ПУМБ в їхніх ПТКС.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:23

  PUMB написав:edgar_po
Вітаємо!
Комісія в розмірі 1% стягується згідно з умовами партнерів City24 ma EasyPay при поповненні дебетових карток ПУМБ в їхніх ПТКС.


Ні, не так, це неповна правда. Банк вже писав, що він розірвав договір з цими партнерами з 01.01.2025 через, на його думку, надмірне навантаження (1%, з яких 0,25% йде НБУ).
Востаннє редагувалось edgar_po в Вів 28 січ, 2025 16:26, всього редагувалось 2 разів.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:25

  PUMB написав:edgar_po
Вітаємо!
Комісія в розмірі 1% стягується згідно з умовами партнерів City24 ma EasyPay при поповненні дебетових карток ПУМБ в їхніх ПТКС.


А про те що у відділеннях не працюють термінали (за два дні відвідування банку я не зміг поповнити карту) та немає кас чому не відповідаєте ?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:35

  PUMB написав:edgar_po
Вітаємо!
Комісія в розмірі 1% стягується згідно з умовами партнерів City24 ma EasyPay при поповненні дебетових карток ПУМБ в їхніх ПТКС.


А з чим вітаєте? З комісією? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:23

  PUMB написав:edgar_po
Вітаємо!
Комісія в розмірі 1% стягується згідно з умовами партнерів City24 ma EasyPay при поповненні дебетових карток ПУМБ в їхніх ПТКС.


можете засмітити гілку запитами від своїх співробітників про кєшбек. Чого пояснювати всяким клієнтам чому банком прийняте рішення про співпрацю з партерами, нехай клієнти платять 1%, якщо хочуть працювати з ПУМБом.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:16

PUMB,з 3го березня переказ (Р2Р) на карту іншого банку з Все Карта залишається безкоштовним?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 19:16

Re: ПУМБ

Для ВсеКарти тепер пластику не буде? І по сроку теж не перевипустять? Чи це тільки для нових?
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... 3.2025.pdf

І як тоді знімати в банкоматі?
Ferlakur
 
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