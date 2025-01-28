PUMB написав:Arom Сплата також відбудеться без комісії. Але хочемо також додати, що сплата за комунальні послуги та інтернет без комісії можлива протягом перших трьох місяців з моменту реєстрації. Сплата мобільного звʼязку без комісії наразі можлива протягом 90-а днів, для клієнтів, що зареєструвалися у період з 17.12.2024 по 17.03.2025 включно. Якщо Ви не підпадаєте під критерій для безкомісійної сплати на сервісі PayHub, то в такому випадку, Ви можете сплатити у застосунку постачальника послуг/мобільного оператора.
Все злозуміло. Відповідаєте тільки на зручні питання, які мають відповідь.
Мету відмови від 0% в терміналах, керівництво не бажає пояснити своїм клієнтам?
PUMB написав:edgar_po Вітаємо! Комісія в розмірі 1% стягується згідно з умовами партнерів City24 ma EasyPay при поповненні дебетових карток ПУМБ в їхніх ПТКС.
можете засмітити гілку запитами від своїх співробітників про кєшбек. Чого пояснювати всяким клієнтам чому банком прийняте рішення про співпрацю з партерами, нехай клієнти платять 1%, якщо хочуть працювати з ПУМБом.