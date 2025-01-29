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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
16
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:48

  Ferlakur написав:І як тоді знімати в банкоматі?

Банкомати тепер для преміум-клієнтів :-D

UPD. Кеш взагалі тепер лише для преміум. У касі ж вони теж не вміють з віртуалки знімати, а зняти з рахунку - комісія, що для гривні (крім соц. виплат та зп бюджетників), що для валюти.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 09:26

Re: ПУМБ

А нє, перевипуск по сроку лишився безкоштовним, фух.
Ferlakur
 
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