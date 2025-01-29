Банкомати тепер для преміум-клієнтів
UPD. Кеш взагалі тепер лише для преміум. У касі ж вони теж не вміють з віртуалки знімати, а зняти з рахунку - комісія, що для гривні (крім соц. виплат та зп бюджетників), що для валюти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2025 00:48
Додано: Сер 29 січ, 2025 09:26
Re: ПУМБ
А нє, перевипуск по сроку лишився безкоштовним, фух.
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