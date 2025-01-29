RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 612613614615

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
16
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:48

  Ferlakur написав:І як тоді знімати в банкоматі?

Банкомати тепер для преміум-клієнтів :-D

UPD. Кеш взагалі тепер лише для преміум. У касі ж вони теж не вміють з віртуалки знімати, а зняти з рахунку - комісія, що для гривні (крім соц. виплат та зп бюджетників), що для валюти.
klug
 
Повідомлень: 8656
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 09:26

Re: ПУМБ

А нє, перевипуск по сроку лишився безкоштовним, фух.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4300
З нами з: 14.10.08
Подякував: 303 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:11

Re: ПУМБ

Оце покращення! Р2р перекази ПУМБ вже зараховує міттєво! По кр.мірі у додатку відображається "Внесено" для "все можу"

Нарешті! Дякуємо!
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 544
З нами з: 11.06.15
Подякував: 856 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 612613614615
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, tarasum і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.