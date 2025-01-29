Банкомати тепер для преміум-клієнтів
UPD. Кеш взагалі тепер лише для преміум. У касі ж вони теж не вміють з віртуалки знімати, а зняти з рахунку - комісія, що для гривні (крім соц. виплат та зп бюджетників), що для валюти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2025 00:48
Додано: Сер 29 січ, 2025 09:26
Re: ПУМБ
А нє, перевипуск по сроку лишився безкоштовним, фух.
Додано: Сер 29 січ, 2025 15:11
Re: ПУМБ
Оце покращення! Р2р перекази ПУМБ вже зараховує міттєво! По кр.мірі у додатку відображається "Внесено" для "все можу"
Нарешті! Дякуємо!
Додано: Сер 29 січ, 2025 18:11
Додано: Сер 29 січ, 2025 20:32
Re: ПУМБ
Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.
Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!
Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!
Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)
Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!
Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?
Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?
Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!
Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!
Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!
КОНЧЕНЫЕ!
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