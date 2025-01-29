Додано: Сер 29 січ, 2025 20:32

Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.

Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!



Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!



Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)



Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!



Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?



Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?



Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!



Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!



Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!



КОНЧЕНЫЕ!