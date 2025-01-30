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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
16
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:48

  Ferlakur написав:І як тоді знімати в банкоматі?

Банкомати тепер для преміум-клієнтів :-D

UPD. Кеш взагалі тепер лише для преміум. У касі ж вони теж не вміють з віртуалки знімати, а зняти з рахунку - комісія, що для гривні (крім соц. виплат та зп бюджетників), що для валюти.
klug
 
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3
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 09:26

Re: ПУМБ

А нє, перевипуск по сроку лишився безкоштовним, фух.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:11

Re: ПУМБ

Оце покращення! Р2р перекази ПУМБ вже зараховує міттєво! По кр.мірі у додатку відображається "Внесено" для "все можу"

Нарешті! Дякуємо!
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:11

  arkavs написав:Оце покращення! Р2р перекази ПУМБ вже зараховує міттєво! По кр.мірі у додатку відображається "Внесено" для "все можу"

Вже з місяць.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:32

Re: ПУМБ

Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.
Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!

Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!

Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)

Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!

Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?

Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?

Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!

Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!

Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!

КОНЧЕНЫЕ!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 07:18

Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.
И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 07:20

  vpchelko написав:Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.
Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!

Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!

Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)

Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!

Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?

Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?

Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!

Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!

Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!

КОНЧЕНЫЕ!

Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.
И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться.
Feh14
 
Повідомлень: 152
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:20

  vpchelko написав:Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.
Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!

Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!

Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)

Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!

Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?

Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?

Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!

Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!

Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!

КОНЧЕНЫЕ!

Вітаємо!

Нам прикро, що у Вас виникло негативне враження про наш банк. Ми бажаємо більш детально розібратись в ситуації яку Ви описали в відгуку, саме тому, ми написали Вам в особисті повідомлення для уточнення інформації. Після проведення перевірки неодмінно надамо Вам зворотній зв'язок.
PUMB
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Представник банку
 
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