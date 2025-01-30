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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2025 00:48
Ferlakur написав:
І як тоді знімати в банкоматі?
Банкомати тепер для преміум-клієнтів
UPD. Кеш взагалі тепер лише для преміум. У касі ж вони теж не вміють з віртуалки знімати, а зняти з рахунку - комісія, що для гривні (крім соц. виплат та зп бюджетників), що для валюти.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 09:26
А нє, перевипуск по сроку лишився безкоштовним, фух.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 15:11
Оце покращення! Р2р перекази ПУМБ вже зараховує міттєво! По кр.мірі у додатку відображається "Внесено" для "все можу"
Нарешті! Дякуємо!
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Додано: Сер 29 січ, 2025 18:11
arkavs написав:
Оце покращення! Р2р перекази ПУМБ вже зараховує міттєво! По кр.мірі у додатку відображається "Внесено" для "все можу"
Вже з місяць.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 20:32
Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.
Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!
Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!
Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)
Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!
Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?
Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?
Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!
Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!
Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!
КОНЧЕНЫЕ!
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vpchelko
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Додано: Чет 30 січ, 2025 07:18
Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.
И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться.
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Feh14
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Додано: Чет 30 січ, 2025 07:20
vpchelko написав:
Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.
Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!
Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!
Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)
Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!
Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?
Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?
Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!
Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!
Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!
КОНЧЕНЫЕ!
Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.
И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться.
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Feh14
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:20
vpchelko написав:
Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.
Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!
Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!
Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)
Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!
Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?
Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?
Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!
Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!
Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!
КОНЧЕНЫЕ!
Вітаємо!
Нам прикро, що у Вас виникло негативне враження про наш банк. Ми бажаємо більш детально розібратись в ситуації яку Ви описали в відгуку, саме тому, ми написали Вам в особисті повідомлення для уточнення інформації. Після проведення перевірки неодмінно надамо Вам зворотній зв'язок.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:12
Feh14 написав:
Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.
И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться.
В том и проблема что у нас что бы получить элементарное банковское обслуживание надо "сразу инструктировать", а потом "спрятать/обнулить/ закрыть".
Отправляете вы родственника в магазин купить молока.Но перед этим инструктируете чтоб внимательно проверял что там дали, а то они вместо молока кефир подсовывают.Это нормально?
"Но собственно в /кефире/ ничего плохого и нет".Только мы его не просили и он нам не нужен.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 23:12
vpchelko написав:
Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.
Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!
Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!
Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)
Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!
Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?
Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?
Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!
Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!
Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!
КОНЧЕНЫЕ!
колись хтось тупив, не міг знайти 62 день кредиту в ПУМБі. й ще тоді грозився попрощатися з ПУМБом. але шось не склалося... немає більше карт, де можна й переводити, й знімати безкоштовно?
це я до чого? текст хамський. чомусь хтось вважає, що може собі дозволити так спілкуватися? щось наші банки розбалували. може вже час впровадити - було приємно з вами спілкуватися, пошукайте інший банк. що значить вибачте - ні, ні шукайте, тут ви нафіг не потрібні. щось наші вкладника зі 100-200 т грн депозиту вважають, що можуть себе так вести? треба, щоб клієнт побігав, пошукав, де ще візьмуть його гроші, які свого часу були отримані без сплати податків. а до тих пір, або з собою гроші таскає, або комірку орендує.
партнерські відносини - це партнерські відносини. не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас. я так бачу, що зараз гроші банкам реально не дуже потрібні, й оці всі розповіді - виведу всі гроші - так казками й залишаться. щось залишки коштів показують, що ніхто гроші з банків не виводить, а якраз навпаки - залишки коштів ростуть.
й не розповідайте казки - більшість дуже чітко розуміє, де власні кошти, а де кредитні. й бабусі, дідусі теж. повірте, коли мова йде про власні кошти, то дуже чітко орієнтуються - на відміну від чужих.
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