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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 612613614615 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 72 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 12 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 16 Всього голосів : 72 Додано: Сер 29 січ, 2025 00:48 Ferlakur написав: І як тоді знімати в банкоматі? І як тоді знімати в банкоматі?

Банкомати тепер для преміум-клієнтів



UPD. Кеш взагалі тепер лише для преміум. У касі ж вони теж не вміють з віртуалки знімати, а зняти з рахунку - комісія, що для гривні (крім соц. виплат та зп бюджетників), що для валюти. Банкомати тепер для преміум-клієнтівUPD. Кеш взагалі тепер лише для преміум. У касі ж вони теж не вміють з віртуалки знімати, а зняти з рахунку - комісія, що для гривні (крім соц. виплат та зп бюджетників), що для валюти. klug Повідомлень: 8656 З нами з: 18.08.14 Подякував: 360 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 09:26 Re: ПУМБ А нє, перевипуск по сроку лишився безкоштовним, фух. Ferlakur Повідомлень: 4300 З нами з: 14.10.08 Подякував: 303 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 15:11 Re: ПУМБ Оце покращення! Р2р перекази ПУМБ вже зараховує міттєво! По кр.мірі у додатку відображається "Внесено" для "все можу"



Нарешті! Дякуємо! arkavs

Повідомлень: 544 З нами з: 11.06.15 Подякував: 856 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 18:11 arkavs написав: Оце покращення! Р2р перекази ПУМБ вже зараховує міттєво! По кр.мірі у додатку відображається "Внесено" для "все можу"

Оце покращення! Р2р перекази ПУМБ вже зараховує міттєво! По кр.мірі у додатку відображається "Внесено" для "все можу"

Вже з місяць. Вже з місяць. ingtrans

Повідомлень: 3941 З нами з: 31.07.19 Подякував: 111 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 20:32 Re: ПУМБ Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.

Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!



Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!



Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)



Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!



Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?



Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?



Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!



Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!



Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!



КОНЧЕНЫЕ! vpchelko

Повідомлень: 931 З нами з: 05.07.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 07:18 Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.

И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться. Feh14 Повідомлень: 152 З нами з: 13.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 07:20 vpchelko написав: Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.

Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!



Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!



Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)



Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!



Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?



Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?



Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!



Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!



Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!



КОНЧЕНЫЕ! Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!КОНЧЕНЫЕ!

Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.

И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться. Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться. Feh14 Повідомлень: 152 З нами з: 13.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 19:20 vpchelko написав: Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.

Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!



Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!



Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)



Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!



Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?



Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?



Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!



Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!



Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!



КОНЧЕНЫЕ! Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!КОНЧЕНЫЕ!

Вітаємо!



Нам прикро, що у Вас виникло негативне враження про наш банк. Ми бажаємо більш детально розібратись в ситуації яку Ви описали в відгуку, саме тому, ми написали Вам в особисті повідомлення для уточнення інформації. Після проведення перевірки неодмінно надамо Вам зворотній зв'язок. Вітаємо!Нам прикро, що у Вас виникло негативне враження про наш банк. Ми бажаємо більш детально розібратись в ситуації яку Ви описали в відгуку, саме тому, ми написали Вам в особисті повідомлення для уточнення інформації. Після проведення перевірки неодмінно надамо Вам зворотній зв'язок. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3259 З нами з: 19.07.11 Подякував: 797 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 20:12 Feh14 написав: Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.

И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться. Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться.



В том и проблема что у нас что бы получить элементарное банковское обслуживание надо "сразу инструктировать", а потом "спрятать/обнулить/ закрыть".



Отправляете вы родственника в магазин купить молока.Но перед этим инструктируете чтоб внимательно проверял что там дали, а то они вместо молока кефир подсовывают.Это нормально?



"Но собственно в /кефире/ ничего плохого и нет".Только мы его не просили и он нам не нужен. В том и проблема что у нас что бы получить элементарное банковское обслуживание надо "сразу инструктировать", а потом "спрятать/обнулить/ закрыть".Отправляете вы родственника в магазин купить молока.Но перед этим инструктируете чтоб внимательно проверял что там дали, а то они вместо молока кефир подсовывают.Это нормально?"Но собственно в /кефире/ ничего плохого и нет".Только мы его не просили и он нам не нужен. посетитель Повідомлень: 1358 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 23:12 vpchelko написав: Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.

Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!



Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!



Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)



Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!



Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?



Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?



Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!



Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!



Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!



КОНЧЕНЫЕ! Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!КОНЧЕНЫЕ!

колись хтось тупив, не міг знайти 62 день кредиту в ПУМБі. й ще тоді грозився попрощатися з ПУМБом. але шось не склалося... немає більше карт, де можна й переводити, й знімати безкоштовно?



це я до чого? текст хамський. чомусь хтось вважає, що може собі дозволити так спілкуватися? щось наші банки розбалували. може вже час впровадити - було приємно з вами спілкуватися, пошукайте інший банк. що значить вибачте - ні, ні шукайте, тут ви нафіг не потрібні. щось наші вкладника зі 100-200 т грн депозиту вважають, що можуть себе так вести? треба, щоб клієнт побігав, пошукав, де ще візьмуть його гроші, які свого часу були отримані без сплати податків. а до тих пір, або з собою гроші таскає, або комірку орендує.



партнерські відносини - це партнерські відносини. не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас. я так бачу, що зараз гроші банкам реально не дуже потрібні, й оці всі розповіді - виведу всі гроші - так казками й залишаться. щось залишки коштів показують, що ніхто гроші з банків не виводить, а якраз навпаки - залишки коштів ростуть.



й не розповідайте казки - більшість дуже чітко розуміє, де власні кошти, а де кредитні. й бабусі, дідусі теж. повірте, коли мова йде про власні кошти, то дуже чітко орієнтуються - на відміну від чужих. колись хтось тупив, не міг знайти 62 день кредиту в ПУМБі. й ще тоді грозився попрощатися з ПУМБом. але шось не склалося... немає більше карт, де можна й переводити, й знімати безкоштовно?це я до чого? текст хамський. чомусь хтось вважає, що може собі дозволити так спілкуватися? щось наші банки розбалували. може вже час впровадити - було приємно з вами спілкуватися, пошукайте інший банк. що значить вибачте - ні, ні шукайте, тут ви нафіг не потрібні. щось наші вкладника зі 100-200 т грн депозиту вважають, що можуть себе так вести? треба, щоб клієнт побігав, пошукав, де ще візьмуть його гроші, які свого часу були отримані без сплати податків. а до тих пір, або з собою гроші таскає, або комірку орендує.партнерські відносини - це партнерські відносини. не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас. я так бачу, що зараз гроші банкам реально не дуже потрібні, й оці всі розповіді - виведу всі гроші - так казками й залишаться. щось залишки коштів показують, що ніхто гроші з банків не виводить, а якраз навпаки - залишки коштів ростуть.й не розповідайте казки - більшість дуже чітко розуміє, де власні кошти, а де кредитні. й бабусі, дідусі теж. повірте, коли мова йде про власні кошти, то дуже чітко орієнтуються - на відміну від чужих. Shaman

Повідомлень: 8044 З нами з: 29.09.19 Подякував: 715 раз. Подякували: 1585 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 612613614615 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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