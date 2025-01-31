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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 613614615616 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 72 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 12 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 16 Всього голосів : 72 Додано: П'ят 31 січ, 2025 08:16 посетитель написав: Feh14 написав: Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.

И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться. Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться.



В том и проблема что у нас что бы получить элементарное банковское обслуживание надо "сразу инструктировать", а потом "спрятать/обнулить/ закрыть".



Отправляете вы родственника в магазин купить молока.Но перед этим инструктируете чтоб внимательно проверял что там дали, а то они вместо молока кефир подсовывают.Это нормально?



"Но собственно в /кефире/ ничего плохого и нет".Только мы его не просили и он нам не нужен. В том и проблема что у нас что бы получить элементарное банковское обслуживание надо "сразу инструктировать", а потом "спрятать/обнулить/ закрыть".Отправляете вы родственника в магазин купить молока.Но перед этим инструктируете чтоб внимательно проверял что там дали, а то они вместо молока кефир подсовывают.Это нормально?"Но собственно в /кефире/ ничего плохого и нет".Только мы его не просили и он нам не нужен. Пожилого родственника отправляя куда угодно нужно тщательно инструктировать, да, а лучше вместе сходить.

К сожалению, с одной стороны часто хотят намахать, с другой стороны - инертность мышления и всяческие старческие проявления. Ну или ходите потом второй раз, в лучшем случае, а в худшем - полиция, потеря денег, имущества, здоровья и т.д. т п.. Пожилого родственника отправляя куда угодно нужно тщательно инструктировать, да, а лучше вместе сходить.К сожалению, с одной стороны часто хотят намахать, с другой стороны - инертность мышления и всяческие старческие проявления. Ну или ходите потом второй раз, в лучшем случае, а в худшем - полиция, потеря денег, имущества, здоровья и т.д. т п.. Feh14 Повідомлень: 153 З нами з: 13.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 08:43 Re: ПУМБ Shaman написав: не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас

Це не зовсім працює. Тобто це може працювати для 73% клієнтів, якщо ти бюджетник, пенсіонер або не дуже кваліфікований працівник і живеш від зарплати до зарплати. А якщо 3 2008го мав можливість відкладати 2/3 своїх доходів (з яких було сплачено всі податки) і (пам'ятаємо, що людина не 73%, а тому вікладала в доларах), то ніяк не можливо банку довести легальність своїх накопичень, і ніяк не можна його заставити прийняти ваші аргументи, як і заставити банк обгрунтувати відмову. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.

Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково. Це не зовсім працює. Тобто це може працювати для 73% клієнтів, якщо ти бюджетник, пенсіонер або не дуже кваліфікований працівник і живеш від зарплати до зарплати. А якщо 3 2008го мав можливість відкладати 2/3 своїх доходів (з яких було сплачено всі податки) і (пам'ятаємо, що людина не 73%, а тому вікладала в доларах), то ніяк не можливо банку довести легальність своїх накопичень, і ніяк не можна його заставити прийняти ваші аргументи, як і заставити банк обгрунтувати відмову. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково. Amid Повідомлень: 1840 З нами з: 12.06.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 345 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 613614615616 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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