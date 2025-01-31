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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 613614615616

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
16
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 08:16

  посетитель написав:
  Feh14 написав:Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.
И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться.


В том и проблема что у нас что бы получить элементарное банковское обслуживание надо "сразу инструктировать", а потом "спрятать/обнулить/ закрыть".

Отправляете вы родственника в магазин купить молока.Но перед этим инструктируете чтоб внимательно проверял что там дали, а то они вместо молока кефир подсовывают.Это нормально?

"Но собственно в /кефире/ ничего плохого и нет".Только мы его не просили и он нам не нужен.
Пожилого родственника отправляя куда угодно нужно тщательно инструктировать, да, а лучше вместе сходить.
К сожалению, с одной стороны часто хотят намахать, с другой стороны - инертность мышления и всяческие старческие проявления. Ну или ходите потом второй раз, в лучшем случае, а в худшем - полиция, потеря денег, имущества, здоровья и т.д. т п..
Feh14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 08:43

Re: ПУМБ

  Shaman написав:не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас

Це не зовсім працює. Тобто це може працювати для 73% клієнтів, якщо ти бюджетник, пенсіонер або не дуже кваліфікований працівник і живеш від зарплати до зарплати. А якщо 3 2008го мав можливість відкладати 2/3 своїх доходів (з яких було сплачено всі податки) і (пам'ятаємо, що людина не 73%, а тому вікладала в доларах), то ніяк не можливо банку довести легальність своїх накопичень, і ніяк не можна його заставити прийняти ваші аргументи, як і заставити банк обгрунтувати відмову. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.
Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:55

Re: ПУМБ

  Amid написав: Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.
Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково.


100%.Ну не потрібні зараз банкам клієнти з їх коштами.Ну ні то ні, шо ж поробиш.Нашо мені їх примушувати, щось доводити.У них по факту на західних коштах основний заробіток, а клієнти то таке - під ногами плутаються.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:00

  Amid написав:
  Shaman написав:не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас

Це не зовсім працює. Тобто це може працювати для 73% клієнтів, якщо ти бюджетник, пенсіонер або не дуже кваліфікований працівник і живеш від зарплати до зарплати. А якщо 3 2008го мав можливість відкладати 2/3 своїх доходів (з яких було сплачено всі податки) і (пам'ятаємо, що людина не 73%, а тому вікладала в доларах), то ніяк не можливо банку довести легальність своїх накопичень, і ніяк не можна його заставити прийняти ваші аргументи, як і заставити банк обгрунтувати відмову. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.
Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково.

багато підтримуючих, але на одно того, хто відкладав 2/3 доходу з 2008 приходиться 99 тих, хто все одно зі своїх доходів податки не сплачує.

бо відкладати 2/3 доходу - це виключення, тобто такі приклади є, але їх ніхто не знає. :D й якби ці гроші зберігалися з 2008 року в банках, гадаю питань не було б. 8)

готівка я гадаю теж небезпечна, й не будемо порівнювати вірогідності негативних сенаріїв.

вимоги українських банків не є чимось винятковим, в Європі вимоги не менші. крок за кроком йдемо до цивілізації...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:00

:!:
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 31 січ, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:57

  Shaman написав:
  Amid написав:
  Shaman написав:не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас

Це не зовсім працює. Тобто це може працювати для 73% клієнтів, якщо ти бюджетник, пенсіонер або не дуже кваліфікований працівник і живеш від зарплати до зарплати. А якщо 3 2008го мав можливість відкладати 2/3 своїх доходів (з яких було сплачено всі податки) і (пам'ятаємо, що людина не 73%, а тому вікладала в доларах), то ніяк не можливо банку довести легальність своїх накопичень, і ніяк не можна його заставити прийняти ваші аргументи, як і заставити банк обгрунтувати відмову. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.
Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково.

багато підтримуючих, але на одно того, хто відкладав 2/3 доходу з 2008 приходиться 99 тих, хто все одно зі своїх доходів податки не сплачує.

бо відкладати 2/3 доходу - це виключення, тобто такі приклади є, але їх ніхто не знає. :D й якби ці гроші зберігалися з 2008 року в банках, гадаю питань не було б. 8)

готівка я гадаю теж небезпечна, й не будемо порівнювати вірогідності негативних сенаріїв.

вимоги українських банків не є чимось винятковим, в Європі вимоги не менші. крок за кроком йдемо до цивілізації...


до гей-ропізації йдемо, ага
greenozon
 
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