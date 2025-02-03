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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 613614615616 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 73 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 12 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 17 Всього голосів : 73 Додано: П'ят 31 січ, 2025 08:16 посетитель написав: Feh14 написав: Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.

И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться. Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться.



В том и проблема что у нас что бы получить элементарное банковское обслуживание надо "сразу инструктировать", а потом "спрятать/обнулить/ закрыть".



Отправляете вы родственника в магазин купить молока.Но перед этим инструктируете чтоб внимательно проверял что там дали, а то они вместо молока кефир подсовывают.Это нормально?



"Но собственно в /кефире/ ничего плохого и нет".Только мы его не просили и он нам не нужен. В том и проблема что у нас что бы получить элементарное банковское обслуживание надо "сразу инструктировать", а потом "спрятать/обнулить/ закрыть".Отправляете вы родственника в магазин купить молока.Но перед этим инструктируете чтоб внимательно проверял что там дали, а то они вместо молока кефир подсовывают.Это нормально?"Но собственно в /кефире/ ничего плохого и нет".Только мы его не просили и он нам не нужен. Пожилого родственника отправляя куда угодно нужно тщательно инструктировать, да, а лучше вместе сходить.

К сожалению, с одной стороны часто хотят намахать, с другой стороны - инертность мышления и всяческие старческие проявления. Ну или ходите потом второй раз, в лучшем случае, а в худшем - полиция, потеря денег, имущества, здоровья и т.д. т п.. Пожилого родственника отправляя куда угодно нужно тщательно инструктировать, да, а лучше вместе сходить.К сожалению, с одной стороны часто хотят намахать, с другой стороны - инертность мышления и всяческие старческие проявления. Ну или ходите потом второй раз, в лучшем случае, а в худшем - полиция, потеря денег, имущества, здоровья и т.д. т п.. Feh14 Повідомлень: 159 З нами з: 13.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 08:43 Re: ПУМБ Shaman написав: не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас

Це не зовсім працює. Тобто це може працювати для 73% клієнтів, якщо ти бюджетник, пенсіонер або не дуже кваліфікований працівник і живеш від зарплати до зарплати. А якщо 3 2008го мав можливість відкладати 2/3 своїх доходів (з яких було сплачено всі податки) і (пам'ятаємо, що людина не 73%, а тому вікладала в доларах), то ніяк не можливо банку довести легальність своїх накопичень, і ніяк не можна його заставити прийняти ваші аргументи, як і заставити банк обгрунтувати відмову. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.

Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково. Це не зовсім працює. Тобто це може працювати для 73% клієнтів, якщо ти бюджетник, пенсіонер або не дуже кваліфікований працівник і живеш від зарплати до зарплати. А якщо 3 2008го мав можливість відкладати 2/3 своїх доходів (з яких було сплачено всі податки) і (пам'ятаємо, що людина не 73%, а тому вікладала в доларах), то ніяк не можливо банку довести легальність своїх накопичень, і ніяк не можна його заставити прийняти ваші аргументи, як і заставити банк обгрунтувати відмову. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково. Amid Повідомлень: 1841 З нами з: 12.06.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 351 раз. Профіль 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:55 Re: ПУМБ Amid написав: Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.

Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково.



100%.Ну не потрібні зараз банкам клієнти з їх коштами.Ну ні то ні, шо ж поробиш.Нашо мені їх примушувати, щось доводити.У них по факту на західних коштах основний заробіток, а клієнти то таке - під ногами плутаються. 100%.Ну не потрібні зараз банкам клієнти з їх коштами.Ну ні то ні, шо ж поробиш.Нашо мені їх примушувати, щось доводити.У них по факту на західних коштах основний заробіток, а клієнти то таке - під ногами плутаються. посетитель Повідомлень: 1367 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:00 Amid написав: Shaman написав: не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас

Це не зовсім працює. Тобто це може працювати для 73% клієнтів, якщо ти бюджетник, пенсіонер або не дуже кваліфікований працівник і живеш від зарплати до зарплати. А якщо 3 2008го мав можливість відкладати 2/3 своїх доходів (з яких було сплачено всі податки) і (пам'ятаємо, що людина не 73%, а тому вікладала в доларах), то ніяк не можливо банку довести легальність своїх накопичень, і ніяк не можна його заставити прийняти ваші аргументи, як і заставити банк обгрунтувати відмову. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.

Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково. Це не зовсім працює. Тобто це може працювати для 73% клієнтів, якщо ти бюджетник, пенсіонер або не дуже кваліфікований працівник і живеш від зарплати до зарплати. А якщо 3 2008го мав можливість відкладати 2/3 своїх доходів (з яких було сплачено всі податки) і (пам'ятаємо, що людина не 73%, а тому вікладала в доларах), то ніяк не можливо банку довести легальність своїх накопичень, і ніяк не можна його заставити прийняти ваші аргументи, як і заставити банк обгрунтувати відмову. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково.

багато підтримуючих, але на одно того, хто відкладав 2/3 доходу з 2008 приходиться 99 тих, хто все одно зі своїх доходів податки не сплачує.



бо відкладати 2/3 доходу - це виключення, тобто такі приклади є, але їх ніхто не знає. й якби ці гроші зберігалися з 2008 року в банках, гадаю питань не було б.



готівка я гадаю теж небезпечна, й не будемо порівнювати вірогідності негативних сенаріїв.



вимоги українських банків не є чимось винятковим, в Європі вимоги не менші. крок за кроком йдемо до цивілізації... багато підтримуючих, але на одно того, хто відкладав 2/3 доходу з 2008 приходиться 99 тих, хто все одно зі своїх доходів податки не сплачує.бо відкладати 2/3 доходу - це виключення, тобто такі приклади є, але їх ніхто не знає.й якби ці гроші зберігалися з 2008 року в банках, гадаю питань не було б.готівка я гадаю теж небезпечна, й не будемо порівнювати вірогідності негативних сенаріїв.вимоги українських банків не є чимось винятковим, в Європі вимоги не менші. крок за кроком йдемо до цивілізації... Shaman

Повідомлень: 8059 З нами з: 29.09.19 Подякував: 717 раз. Подякували: 1585 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:00 Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 31 січ, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 8059 З нами з: 29.09.19 Подякував: 717 раз. Подякували: 1585 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:57 Shaman написав: Amid написав: Shaman написав: не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас

Це не зовсім працює. Тобто це може працювати для 73% клієнтів, якщо ти бюджетник, пенсіонер або не дуже кваліфікований працівник і живеш від зарплати до зарплати. А якщо 3 2008го мав можливість відкладати 2/3 своїх доходів (з яких було сплачено всі податки) і (пам'ятаємо, що людина не 73%, а тому вікладала в доларах), то ніяк не можливо банку довести легальність своїх накопичень, і ніяк не можна його заставити прийняти ваші аргументи, як і заставити банк обгрунтувати відмову. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.

Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково. Це не зовсім працює. Тобто це може працювати для 73% клієнтів, якщо ти бюджетник, пенсіонер або не дуже кваліфікований працівник і живеш від зарплати до зарплати. А якщо 3 2008го мав можливість відкладати 2/3 своїх доходів (з яких було сплачено всі податки) і (пам'ятаємо, що людина не 73%, а тому вікладала в доларах), то ніяк не можливо банку довести легальність своїх накопичень, і ніяк не можна його заставити прийняти ваші аргументи, як і заставити банк обгрунтувати відмову. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково.

багато підтримуючих, але на одно того, хто відкладав 2/3 доходу з 2008 приходиться 99 тих, хто все одно зі своїх доходів податки не сплачує.



бо відкладати 2/3 доходу - це виключення, тобто такі приклади є, але їх ніхто не знає. й якби ці гроші зберігалися з 2008 року в банках, гадаю питань не було б.



готівка я гадаю теж небезпечна, й не будемо порівнювати вірогідності негативних сенаріїв.



вимоги українських банків не є чимось винятковим, в Європі вимоги не менші. крок за кроком йдемо до цивілізації... багато підтримуючих, але на одно того, хто відкладав 2/3 доходу з 2008 приходиться 99 тих, хто все одно зі своїх доходів податки не сплачує.бо відкладати 2/3 доходу - це виключення, тобто такі приклади є, але їх ніхто не знає.й якби ці гроші зберігалися з 2008 року в банках, гадаю питань не було б.готівка я гадаю теж небезпечна, й не будемо порівнювати вірогідності негативних сенаріїв.вимоги українських банків не є чимось винятковим, в Європі вимоги не менші. крок за кроком йдемо до цивілізації...



до гей-ропізації йдемо, ага до гей-ропізації йдемо, ага greenozon Повідомлень: 16398 З нами з: 01.06.14 Подякував: 515 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 2 1 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:19 Re: ПУМБ Shaman написав: й якби ці гроші зберігалися з 2008 року в банках, гадаю питань не було б. й якби ці гроші зберігалися з 2008 року в банках, гадаю питань не було б. просто интересно почему бы не было вопросов в условном банке Х если деньги хранились (и постоянно мигрировали) в/между условных банках A,B,C,D...X,Y,Z. Части банков уже нет физически а те что есть заявляют, что их не устраивают деньги с депо других банков, и вообще даже доходы старше 3 лет их тоже не устраивают. Shaman написав: на одно того, хто відкладав 2/3 доходу з 2008 приходиться 99 тих, хто все одно зі своїх доходів податки не сплачує. на одно того, хто відкладав 2/3 доходу з 2008 приходиться 99 тих, хто все одно зі своїх доходів податки не сплачує. и что? Пусть даже на 1 честного будет 1000 не честных почему должен страдать тот один честный? Ну не может он сейчас работать в том сэнсе как этого хочет государство (причин м.б. масса), то почему его надо ограничивать в праве пользования честно заработанными деньгами? Боритесь с дропами, трафиком, уходом от налогообложения и пр., но так чтобы не задевать честных. К примеру его нынешние доходы преимущественно в тех же ОГВЗ. А чтобы заработать чуть больше надо вкладывать и суммы больше чем 50к. И деньги получается есть, но перечислить брокеру он не сможет даже не из-за нормативки НБУ, а из-за СтРАННОГО меморандума. Вернее сильно поднапрягшись перечислить он конечно сможет, но для этого он должен будет снять условных пол-ляма налом и занести в 10 банков откуда сделать брокеру 10 переводов по 50к. Потеряв уйму времени. И только потому что кто-то делает вид борьбы с дропами и зарплатами в конвертах? Shaman написав: в Європі вимоги не менші в Європі вимоги не менші вот не живу в Европе потому сложно судить, но почему-то кажется что там есть какая-никакая финансовая история человека, причем если у человека фискалы (или банки) видят официальные доходы человека гораздо старше 3 лет, которые сформировали в свое время его капитал, то ему не станут ограничивать в праве использования этого капитала какой-то смешной суммой только потому что фискалы с кем-то там борятся. И тем более не станут такого человека загонять тупо в нал - как получается загоняют сейчас - ведь, к примеру имея в разных банках долги по 3м кредиткам по 100К с одной стороны и погашение ОГВЗ на 500К с другой стороны такой человек не может погасить эти кредитки переводами по СЭП (как это было до конца января 2025), а только сняв нал в одном банке (причем снимая, не больше 100к в день) и разнеся этот нал по другим банкам. просто интересно почему бы не было вопросов в условном банке Х если деньги хранились (и постоянно мигрировали) в/между условных банках A,B,C,D...X,Y,Z. Части банков уже нет физически а те что есть заявляют, что их не устраивают деньги с депо других банков, и вообще даже доходы старше 3 лет их тоже не устраивают.и что? Пусть даже на 1 честного будет 1000 не честных почему должен страдать тот один честный? Ну не может он сейчас работать в том сэнсе как этого хочет государство (причин м.б. масса), то почему его надо ограничивать в праве пользования честно заработанными деньгами? Боритесь с дропами, трафиком, уходом от налогообложения и пр., но так чтобы не задевать честных. К примеру его нынешние доходы преимущественно в тех же ОГВЗ. А чтобы заработать чуть больше надо вкладывать и суммы больше чем 50к. И деньги получается есть, но перечислить брокеру он не сможет даже не из-за нормативки НБУ, а из-за СтРАННОГО меморандума. Вернее сильно поднапрягшись перечислить он конечно сможет, но для этого он должен будет снять условных пол-ляма налом и занести в 10 банков откуда сделать брокеру 10 переводов по 50к. Потеряв уйму времени. И только потому что кто-то делает вид борьбы с дропами и зарплатами в конвертах?вот не живу в Европе потому сложно судить, но почему-то кажется что там есть какая-никакая финансовая история человека, причем если у человека фискалы (или банки) видят официальные доходы человека гораздо старше 3 лет, которые сформировали в свое время его капитал, то ему не станут ограничивать в праве использования этого капитала какой-то смешной суммой только потому что фискалы с кем-то там борятся. И тем более не станут такого человека загонять тупо в нал - как получается загоняют сейчас - ведь, к примеру имея в разных банках долги по 3м кредиткам по 100К с одной стороны и погашение ОГВЗ на 500К с другой стороны такой человек не может погасить эти кредитки переводами по СЭП (как это было до конца января 2025), а только сняв нал в одном банке (причем снимая, не больше 100к в день) и разнеся этот нал по другим банкам. WallNutPen Повідомлень: 1318 З нами з: 08.06.20 Подякував: 38 раз. Подякували: 379 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 11:22 vpchelko написав: Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.

Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!



Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!



Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)



Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!



Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?



Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?



Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!



Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!



Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!! Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!

реф сылка была? реф сылка была? Мизантрóп

Повідомлень: 7453 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 11:55 Re: ПУМБ Feh14 написав: Пожилого родственника отправляя куда угодно нужно тщательно инструктировать, да, а лучше вместе сходить.

К сожалению, с одной стороны часто хотят намахать, с другой стороны - инертность мышления и всяческие старческие проявления. Ну или ходите потом второй раз, в лучшем случае, а в худшем - полиция, потеря денег, имущества, здоровья и т.д. т п.. Пожилого родственника отправляя куда угодно нужно тщательно инструктировать, да, а лучше вместе сходить.К сожалению, с одной стороны часто хотят намахать, с другой стороны - инертность мышления и всяческие старческие проявления. Ну или ходите потом второй раз, в лучшем случае, а в худшем - полиция, потеря денег, имущества, здоровья и т.д. т п..



в разных городах проживаем.



я проинструктировал нормально. Конченый сотрудник впарил кредитку как "дебетку", да еще с "лимитом"!



Проблема тут не в мышлении клиента, а намеренном обмане сотрудниками банка! Сотрудники банка ПУМБ этим нагло занимаются.



Мизантрóп написав: реф сылка была? реф сылка была?

не этим не заморачивался.



ну в итоге кредитку закрыли и открыли дебетку. в разных городах проживаем.я проинструктировал нормально. Конченый сотрудник впарил кредитку как "дебетку", да еще с "лимитом"!Проблема тут не в мышлении клиента, а намеренном обмане сотрудниками банка! Сотрудники банка ПУМБ этим нагло занимаются.не этим не заморачивался.ну в итоге кредитку закрыли и открыли дебетку. vpchelko

Повідомлень: 932 З нами з: 05.07.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 613614615616 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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