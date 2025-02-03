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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2025 08:16
посетитель написав: Feh14 написав:
Большая часть банков парят кредитки. Можно было сразу инструктировать брать 2 карты чтоб 2 раза не ходить, одна точно окажется нужной, а кредитку спрятать/обнулить/ закрыть. Но собственно в кредитке ничего плохого и нет.
И как люди могли пострадать, вашей маме же сказали, кредлимит 5к. То есть да, они парят не ту карту, но про кредлимит говорят, соответственно человек не может об этом не догадываться.
В том и проблема что у нас что бы получить элементарное банковское обслуживание надо "сразу инструктировать", а потом "спрятать/обнулить/ закрыть".
Отправляете вы родственника в магазин купить молока.Но перед этим инструктируете чтоб внимательно проверял что там дали, а то они вместо молока кефир подсовывают.Это нормально?
"Но собственно в /кефире/ ничего плохого и нет".Только мы его не просили и он нам не нужен.
Пожилого родственника отправляя куда угодно нужно тщательно инструктировать, да, а лучше вместе сходить.
К сожалению, с одной стороны часто хотят намахать, с другой стороны - инертность мышления и всяческие старческие проявления. Ну или ходите потом второй раз, в лучшем случае, а в худшем - полиция, потеря денег, имущества, здоровья и т.д. т п..
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 08:43
Shaman написав:
не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас
Це не зовсім працює. Тобто це може працювати для 73% клієнтів, якщо ти бюджетник, пенсіонер або не дуже кваліфікований працівник і живеш від зарплати до зарплати. А якщо 3 2008го мав можливість відкладати 2/3 своїх доходів (з яких було сплачено всі податки) і (пам'ятаємо, що людина не 73%, а тому вікладала в доларах), то ніяк не можливо банку довести легальність своїх накопичень, і ніяк не можна його заставити прийняти ваші аргументи, як і заставити банк обгрунтувати відмову. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.
Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:55
Amid написав:
Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.
Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково.
100%.Ну не потрібні зараз банкам клієнти з їх коштами.Ну ні то ні, шо ж поробиш.Нашо мені їх примушувати, щось доводити.У них по факту на західних коштах основний заробіток, а клієнти то таке - під ногами плутаються.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:00
Amid написав: Shaman написав:
не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас
Це не зовсім працює. Тобто це може працювати для 73% клієнтів, якщо ти бюджетник, пенсіонер або не дуже кваліфікований працівник і живеш від зарплати до зарплати. А якщо 3 2008го мав можливість відкладати 2/3 своїх доходів (з яких було сплачено всі податки) і (пам'ятаємо, що людина не 73%, а тому вікладала в доларах), то ніяк не можливо банку довести легальність своїх накопичень, і ніяк не можна його заставити прийняти ваші аргументи, як і заставити банк обгрунтувати відмову. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.
Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково.
багато підтримуючих, але на одно того, хто відкладав 2/3 доходу з 2008 приходиться 99 тих, хто все одно зі своїх доходів податки не сплачує.
бо відкладати 2/3 доходу - це виключення, тобто такі приклади є, але їх ніхто не знає.
й якби ці гроші зберігалися з 2008 року в банках, гадаю питань не було б.
готівка я гадаю теж небезпечна, й не будемо порівнювати вірогідності негативних сенаріїв.
вимоги українських банків не є чимось винятковим, в Європі вимоги не менші. крок за кроком йдемо до цивілізації...
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Shaman
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:00
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 31 січ, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:57
Shaman написав: Amid написав: Shaman написав:
не подобається обмеження банків - так платіть податки, й оці обмеження будуть не про вас
Це не зовсім працює. Тобто це може працювати для 73% клієнтів, якщо ти бюджетник, пенсіонер або не дуже кваліфікований працівник і живеш від зарплати до зарплати. А якщо 3 2008го мав можливість відкладати 2/3 своїх доходів (з яких було сплачено всі податки) і (пам'ятаємо, що людина не 73%, а тому вікладала в доларах), то ніяк не можливо банку довести легальність своїх накопичень, і ніяк не можна його заставити прийняти ваші аргументи, як і заставити банк обгрунтувати відмову. Це гра в одні ворота, тож вихід - просто потиснути плечима і користуватись гривневою готівкою готівкою для покупки хлібушка, долларами для крупник покупок, тезерами майже для всього іншого. А банки годяться для оплати комуналки та поповнення мобільного.
Банки це зручно, але небезпечно (якщо у тебе є гроші) і необов'язково.
багато підтримуючих, але на одно того, хто відкладав 2/3 доходу з 2008 приходиться 99 тих, хто все одно зі своїх доходів податки не сплачує.
бо відкладати 2/3 доходу - це виключення, тобто такі приклади є, але їх ніхто не знає.
й якби ці гроші зберігалися з 2008 року в банках, гадаю питань не було б.
готівка я гадаю теж небезпечна, й не будемо порівнювати вірогідності негативних сенаріїв.
вимоги українських банків не є чимось винятковим, в Європі вимоги не менші. крок за кроком йдемо до цивілізації...
до гей-ропізації йдемо, ага
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:19
Shaman написав:
й якби ці гроші зберігалися з 2008 року в банках, гадаю питань не було б.
просто интересно почему бы не было вопросов в условном банке Х если деньги хранились (и постоянно мигрировали) в/между условных банках A,B,C,D...X,Y,Z. Части банков уже нет физически а те что есть заявляют, что их не устраивают деньги с депо других банков, и вообще даже доходы старше 3 лет их тоже не устраивают.
Shaman написав:
на одно того, хто відкладав 2/3 доходу з 2008 приходиться 99 тих, хто все одно зі своїх доходів податки не сплачує.
и что? Пусть даже на 1 честного будет 1000 не честных почему должен страдать тот один честный? Ну не может он сейчас работать в том сэнсе как этого хочет государство (причин м.б. масса), то почему его надо ограничивать в праве пользования честно заработанными деньгами? Боритесь с дропами, трафиком, уходом от налогообложения и пр., но так чтобы не задевать честных. К примеру его нынешние доходы преимущественно в тех же ОГВЗ. А чтобы заработать чуть больше надо вкладывать и суммы больше чем 50к. И деньги получается есть, но перечислить брокеру он не сможет даже не из-за нормативки НБУ, а из-за СтРАННОГО меморандума. Вернее сильно поднапрягшись перечислить он конечно сможет, но для этого он должен будет снять условных пол-ляма налом и занести в 10 банков откуда сделать брокеру 10 переводов по 50к. Потеряв уйму времени. И только потому что кто-то делает вид борьбы с дропами и зарплатами в конвертах?
Shaman написав:
в Європі вимоги не менші
вот не живу в Европе потому сложно судить, но почему-то кажется что там есть какая-никакая финансовая история человека, причем если у человека фискалы (или банки) видят официальные доходы человека гораздо старше 3 лет, которые сформировали в свое время его капитал, то ему не станут ограничивать в праве использования этого капитала какой-то смешной суммой только потому что фискалы с кем-то там борятся. И тем более не станут такого человека загонять тупо в нал - как получается загоняют сейчас - ведь, к примеру имея в разных банках долги по 3м кредиткам по 100К с одной стороны и погашение ОГВЗ на 500К с другой стороны такой человек не может погасить эти кредитки переводами по СЭП (как это было до конца января 2025), а только сняв нал в одном банке (причем снимая, не больше 100к в день) и разнеся этот нал по другим банкам.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 11:22
vpchelko написав:
Про конченое обслуживание в отделениях, посоветовал маме открыть дебетку - перевожу по 4-5тыс гривен в месяц ей - была картка привата - ну думаю может так удобнее будет нет комиссий.
Так эти суки в отделении открыли ей кредитку с кредитным лимитом в 5тыс гривен!
Как услышал что она оформила карту с лимитом, сразу понял что-то не то, что такое дебетка с лимитом? Фотку скинула - "спрут"... ага дебетная карта... Конченые!
Я как узнал - очень расстроил маму и сам расстроился... ну благо все выяснили и в конце концов открыли дебетку... (всеКарту в место всеМожу)
Какие же гнидостные сотрудники в банке работают!
Не пойму - нужен план по кредиткам - самым 3.14дарским способом или лояльные клиенты с большим оборотом, которые привлекают других клиентов?
Как с таким конченым отношением банк себе планирует планы?
Планы и премии по кредиткам есть? Правда! Клиент просил дебютную карту? Правда! Почему впарили кредитку? План по кредиткам нужно выполнять!
Претензий к сотрудникам нет - спрашивайте конченое руководство и конченых эффективных менеджеров!
Это же мерзко - сколько людей сейчас пострадало из-за того что им впарили кредитки вместо дебетных карт - там люди даже не догадываются что они в кредите!!!
реф сылка была?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 11:55
Feh14 написав:
Пожилого родственника отправляя куда угодно нужно тщательно инструктировать, да, а лучше вместе сходить.
К сожалению, с одной стороны часто хотят намахать, с другой стороны - инертность мышления и всяческие старческие проявления. Ну или ходите потом второй раз, в лучшем случае, а в худшем - полиция, потеря денег, имущества, здоровья и т.д. т п..
в разных городах проживаем.
я проинструктировал нормально. Конченый сотрудник впарил кредитку как "дебетку", да еще с "лимитом"!
Проблема тут не в мышлении клиента, а намеренном обмане сотрудниками банка! Сотрудники банка ПУМБ этим нагло занимаются.
Мизантрóп написав:
реф сылка была?
не этим не заморачивался.
ну в итоге кредитку закрыли и открыли дебетку.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 16:06
Хтось підкаже, чи треба щось платити за депозитну (пластикову) картку з цього місяця? Суми на депо не дуже великі - до 200 тис грн, отже, застосування обмежень на зняття не буде?
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