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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 614615616617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:57

Marica
Вітаємо!
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PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:08

PUMB
А як тепер новим власникам ВсеКарти знімати гроші в банкоматі, якщо випуск пластику не передбачено, згідно тарифів з 03.03.2025 https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... 3.2025.pdf ?

І в касі з віртуальної карти - тільки з комісією?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4303
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:53

Re: ПУМБ

кумарят своими тарифами
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:54

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:А як тепер новим власникам ВсеКарти знімати гроші в банкоматі, якщо випуск пластику не передбачено, згідно тарифів з 03.03.2025 https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... 3.2025.pdf ?

драть будут как собаку бешенную ...
vpchelko
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Повідомлень: 934
З нами з: 05.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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  #<1 ... 614615616617
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ПУМБ (6164)
03.02.2025 16:54
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