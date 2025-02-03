Marica
Вітаємо!
Протягом календарного місяця Ви можете зняти кошти, що зараховані з депозиту без комісії 😌
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:57
Marica
Вітаємо!
Протягом календарного місяця Ви можете зняти кошти, що зараховані з депозиту без комісії 😌
Додано: Пон 03 лют, 2025 17:08
PUMB
А як тепер новим власникам ВсеКарти знімати гроші в банкоматі, якщо випуск пластику не передбачено, згідно тарифів з 03.03.2025
І в касі з віртуальної карти - тільки з комісією?
Додано: Пон 03 лют, 2025 17:53
Re: ПУМБ
кумарят своими тарифами
Додано: Пон 03 лют, 2025 17:54
Re: ПУМБ
драть будут как собаку бешенную ...
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