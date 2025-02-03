ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:57
Marica Вітаємо! Протягом календарного місяця Ви можете зняти кошти, що зараховані з депозиту без комісії 😌
PUMB
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Додано: Пон 03 лют, 2025 17:08
PUMB
А як тепер новим власникам ВсеКарти знімати гроші в банкоматі, якщо випуск пластику не передбачено, згідно тарифів з 03.03.2025
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... 3.2025.pdf
?
І в касі з віртуальної карти - тільки з комісією?
Ferlakur
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Додано: Пон 03 лют, 2025 17:53
кумарят своими тарифами
vpchelko
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Додано: Пон 03 лют, 2025 17:54
Ferlakur написав:
А як тепер новим власникам ВсеКарти знімати гроші в банкоматі, якщо випуск пластику не передбачено, згідно тарифів з 03.03.2025
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u
... 3.2025.pdf ?
драть будут как собаку бешенную ...
vpchelko
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Додано: Вів 04 лют, 2025 00:11
Marica написав:
Хтось підкаже, чи треба щось платити за депозитну (пластикову) картку з цього місяця? Суми на депо не дуже великі - до 200 тис грн, отже, застосування обмежень на зняття не буде?
пластик основний 150 грн. якщо відкрити віртуальну в застосунку, а на відділенні до неї випустити додаткову пластикову, то безкоштовно.
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Додано: Вів 04 лют, 2025 00:12
PUMB написав: Marica
Вітаємо!
Протягом календарного місяця Ви можете зняти кошти, що зараховані з депозиту без комісії 😌
в обхід 2 зняттів/міс? чи воно використає одне зняття? і тоді питання як, по ПОСу, чи тільки платіжкою?
24589
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