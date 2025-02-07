Ну, хтось із двох точно помиляється - або оператор, або офіційний сайт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2025 15:54
Додано: Вів 04 лют, 2025 18:06
Ну, тобто якщо новий клієнт хоче занести депозит, то він або має заплатити 150 грн за картку, або по закінченню знімати депо з комісією. Доволі унікальна пропозиція на ринку...
Додано: Вів 04 лют, 2025 21:09
А якщо депо закінчується в березні 2025р, але ж після 03.03.2025р - чи можна без проблем забрати з каси депозит в сумі до 150тис грн і без комісії? Карта під депо (пластикова) діє до 2027р - за неї нічого платити не треба, якщо наступний депозит закінчується в середині 2025р і проценти зараховуються на цю карту?
Додано: Сер 05 лют, 2025 00:01
за неї нічо платити не треба (РКО) навіть якщо немає депозита. То сам випуск платний став
Додано: Сер 05 лют, 2025 01:18
Re: ПУМБ
Доброго. Питання до представників банку. А то не зрозуміло як користуватися послугами які надає ваш банк.
Використовую карти вашого банку для оплати і магазинах інтернеті . комуналка, транспорт і тд. Питань не має. Раніше тримав депозити в вашому банку, але зараз не той час.
По працівникам у відділені спеціалістів та касирів питань не має ввічливі працівники.
А тепер по темі : 1) Банк надсилає повідомлення: «знижки на валюту» для цього треба два місяця поспіль купити валюту онлайн і на третій місяць можна отримати знижку на курсі. 2) В касі працівники теж самі пропонують купити валюту онлайн так як там курс трішки вигідніше.
Купуючи чи продаючи валюту в касі якщо сума не перевищує 400 000 грн то згідно нормативних документів НБУ не потрібно ніяких підтверджуючих документів. Зараз наскільки мені відомо можна купити онлайн на 50 000 грн, а на депозит на три місяця 200 000 грн по пільговому курсу. Так от я поповнив власноруч особисто 50 000 грн на карту , ніхто мені їх не переказував. І одразу здійснив операцію валюто обмін і на наступний день отримав повідомлення від банку: що цього місяця я отримав надходжень 50 000 грн що перевищує зазначені в анкеті 30 000 грн. Хоча якщо порахувати то якщо за минулий рік в мене вказаний щомісячний дохід 30 000 грн . А я за весь минулий рік скористався онлайн обміном на 50 000 грн всього два рази. То якщо порахувати то навіть це не перевищує «норми» Я звернувся у відділення і мені пояснили що банк вважає ці 50 000 грн доходом. І довідки що отримав ці кошти з іншого банку після закінчення депозиту банк не влаштовує. Квитанції що я здав певну суму валюти для своїх потреб , а зараз вирішив зайві кошти конвертувати назад теж не підходе. Власних заощаджень на думку банку в мене теж бути не може. До 60 років на думку банку я не міг нічого заощадити. По версії банку я зараз повинен отримувати місячний дохід не менше 50 000 грн щоб купити по пільговому курсу онлайн на 50 000 грн. А тоді якщо розміщувати на три місяця на депозит 200 000 грн то виходить я повинен отримати щомісячний дохід не менше 200 000 грн. Це якась маячня. Зараз в Україні що багато людей отримують щомісячний дохід більше 200 000 грн ? Зробити в касі операцію валюто обміну на 399 999 грн то проблем не має А зробити туж саму операцію онлайн всього на 50 000 грн. І все в тебе вже є проблеми. З яких пір операції валюто обміну в невеликих сумах стали доходом ? Наприклад: знадобилися умовно людині на лікування певні кошти , людина дістала з заначки певну суму звісно в валюті , бо зараз зберігати в гривні на депозитах не має сенсу бо % по депозиту якщо відрахувати податки то зовсім не перекривають інфляцію, поміняла на грн. А потім якщо лікування відклалося і людина зробила зворотну операцію тим більш якщо ще й онлайн. Відразу на тобі, в тебе дохід.
Якби банк відповів , і бажано не відписками та загальними фразами.
Додано: Чет 06 лют, 2025 18:17
Вован
Вітаємо!
Так, депозит також вважається доходом, тому, якщо Ви плануєте з поточного місяця збільшити плановий дохід, необхідно це зазначити у Ваших анкетних даних (а саме вказати актуальну суму та обрати джерела доходу), позаяк це вимога НБУ, якої ми маємо дотримуватися.
Своєю чергою підкреслюємо, що ми діємо згідно встановлених процедур, дотримуючись чинного законодавства.
Додано: Чет 06 лют, 2025 20:38
Re: ПУМБ
Тобто - банк вважає, що людина не може мати власних заощаджень за довгі роки трудової діяльності, або що гроші могли від батьків якісь залишитися ?
Додано: Чет 06 лют, 2025 21:18
Бекас
Вітаємо!
Ми маємо дотримуватися чинних вимог НБУ, та, якщо сума зарахувань перевищує зазначену суму в анкеті клієнта, маємо запитати про документи щодо цих зарахувань.
Додано: Чет 06 лют, 2025 22:52
PUMB извините, но то что вы пишете банальная отмазка по принципу "моя хата с краю". Нам регулятор так приказал. Но вам возможно не известно, что форум читают самые разные люди, в том числе бывшие банковские работники, в том числе те кто наблюдает за действиями НБУ уже более 30 лет и были свидетелями самого появления такого явления как фин.мон, его развития и доведения до полного маразма в том виде как он сейчас существует. Так вот что я вам хочу по существу - нбу организация безусловно деятельная и очень много генерирует "нормативно-правовых документов", тем не менее очень много вопросов он отдает на "откуп банкам". В т.ч. в вопросах финмона. Это значит, что банки обязаны разработать и ввести в действие внутренние положения, которые регламентируют те или иные вопросы внутри банка. Поэтому банк имел полное право урегулировать проблемные моменты финмона в частности вопросы использования клиентам сбережений полученных в прошлом, которые никак не могут считаться их доходами в текущем периоде. Если банк этот момент не урегулировал, то это ИМХО минус банку. Более того - будь банк чуть умнее (ну и естественно смелее) он бы поднимал этот вопрос на уровне регулятора - ведь ситуация действительно абсурдная - много людей сейчас оказались без текущих доходов, как это трактуют банки, но имеют сбережения, которые так или иначе пытаются сохранить и по возможности приумножить. Но банки тупо им говорят, что даже не по нормативке НБУ (ибо регулятор эти моменты тупо не регламентировал - забыли наверное), а по банальным внутренних процедурам самих банков клиенты не могут размещать такие деньги в банке. Но банки вообще и пумб в частности проблему как бы не замечают, сидят молча, и кивают на нбу. Удобно. Еще раз - чтобы было понятнее - нбу не урегулировал абсолютно все вопросы обслуживния и финмона клиентов (полагаю в силу своей ограниченности), а много отдал на откуп самих банков. Но при этом для банков продолжает существовать обязанность банка, которая называется "знай своего клиента". Так в рамках этого принципа банк в т.ч. должен построить свою работу так, чтобы клиент не чувствовал неудобств в распоряжении своими деньгами, заработанными в прошлом, даже если у такого клиента сейчас и нет новых доходов (они и не должны быть особенно в условиях идущей войны). Банк должен знать - у кого из клиентов такие деньги есть до того как они принесут их в банк в попытке купить 1200 USD. Как сделать так чтобы и регулятор остался доволен и клиенты на страдали - согласен вопрос не простой. Но именно ответы на вопросы как это организовано в конкретном банке? - страдают ли клиенты от глупых ограничений внутренних положений самого банка? характеризует клиентоориентированность банка. У пумба - судя по отзывам в это вопросе к сожалению не все благополучно.
Ну а кивать на нбу - совсем не сложно - гораздо проще чем начать работать для клиента, ради коиента и во благо клиента.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 00:02
Re: ПУМБ
Скажите, пожалуйста, какой срок доллары и евро могут лежать на карте без движения, чтобы не попасть на какую-нибудь комиссию? Пол года или год? Достаточно продать или купить одну единицу, чтобы выполнить условие, если оно есть?
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