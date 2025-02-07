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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 616617618619> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 73 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 12 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 17 Всього голосів : 73 Додано: Вів 04 лют, 2025 15:54 Харьков написав: Ferlakur Мені сьогодні оператор з ПУМБ так пояснила як я написав. Може вона помилилась. Мені сьогодні оператор з ПУМБ так пояснила як я написав. Може вона помилилась.

Ну, хтось із двох точно помиляється - або оператор, або офіційний сайт. Ну, хтось із двох точно помиляється - або оператор, або офіційний сайт. Ferlakur Повідомлень: 4307 З нами з: 14.10.08 Подякував: 305 раз. Подякували: 306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 18:06 Ferlakur написав: Нові будуть тільки для зарплатників і пенсіонерів.

Додаткова - 150 грн.

Перевипуск по закінченню строку дії: основної - безкоштовно, додаткової - 150 грн. Нові будуть тільки для зарплатників і пенсіонерів.Додаткова - 150 грн.Перевипуск по закінченню строку дії: основної - безкоштовно, додаткової - 150 грн.

Ну, тобто якщо новий клієнт хоче занести депозит, то він або має заплатити 150 грн за картку, або по закінченню знімати депо з комісією. Доволі унікальна пропозиція на ринку... Ну, тобто якщо новий клієнт хоче занести депозит, то він або має заплатити 150 грн за картку, або по закінченню знімати депо з комісією. Доволі унікальна пропозиція на ринку... klug Повідомлень: 8666 З нами з: 18.08.14 Подякував: 362 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 21:09 А якщо депо закінчується в березні 2025р, але ж після 03.03.2025р - чи можна без проблем забрати з каси депозит в сумі до 150тис грн і без комісії? Карта під депо (пластикова) діє до 2027р - за неї нічого платити не треба, якщо наступний депозит закінчується в середині 2025р і проценти зараховуються на цю карту? Marica Повідомлень: 189 З нами з: 06.08.16 Подякував: 88 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2025 00:01 Marica написав: А якщо депо закінчується в березні 2025р, але ж після 03.03.2025р - чи можна без проблем забрати з каси депозит в сумі до 150тис грн і без комісії? Карта під депо (пластикова) діє до 2027р - за неї нічого платити не треба, якщо наступний депозит закінчується в середині 2025р і проценти зараховуються на цю карту? А якщо депо закінчується в березні 2025р, але ж після 03.03.2025р - чи можна без проблем забрати з каси депозит в сумі до 150тис грн і без комісії? Карта під депо (пластикова) діє до 2027р - за неї нічого платити не треба, якщо наступний депозит закінчується в середині 2025р і проценти зараховуються на цю карту?

за неї нічо платити не треба (РКО) навіть якщо немає депозита. То сам випуск платний став за неї нічо платити не треба (РКО) навіть якщо немає депозита. То сам випуск платний став 24589 Повідомлень: 128 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2025 01:18 Re: ПУМБ Доброго. Питання до представників банку. А то не зрозуміло як користуватися послугами які надає ваш банк.

Використовую карти вашого банку для оплати і магазинах інтернеті . комуналка, транспорт і тд. Питань не має. Раніше тримав депозити в вашому банку, але зараз не той час.

По працівникам у відділені спеціалістів та касирів питань не має ввічливі працівники.

А тепер по темі : 1) Банк надсилає повідомлення: «знижки на валюту» для цього треба два місяця поспіль купити валюту онлайн і на третій місяць можна отримати знижку на курсі. 2) В касі працівники теж самі пропонують купити валюту онлайн так як там курс трішки вигідніше.

Купуючи чи продаючи валюту в касі якщо сума не перевищує 400 000 грн то згідно нормативних документів НБУ не потрібно ніяких підтверджуючих документів. Зараз наскільки мені відомо можна купити онлайн на 50 000 грн, а на депозит на три місяця 200 000 грн по пільговому курсу. Так от я поповнив власноруч особисто 50 000 грн на карту , ніхто мені їх не переказував. І одразу здійснив операцію валюто обмін і на наступний день отримав повідомлення від банку: що цього місяця я отримав надходжень 50 000 грн що перевищує зазначені в анкеті 30 000 грн. Хоча якщо порахувати то якщо за минулий рік в мене вказаний щомісячний дохід 30 000 грн . А я за весь минулий рік скористався онлайн обміном на 50 000 грн всього два рази. То якщо порахувати то навіть це не перевищує «норми» Я звернувся у відділення і мені пояснили що банк вважає ці 50 000 грн доходом. І довідки що отримав ці кошти з іншого банку після закінчення депозиту банк не влаштовує. Квитанції що я здав певну суму валюти для своїх потреб , а зараз вирішив зайві кошти конвертувати назад теж не підходе. Власних заощаджень на думку банку в мене теж бути не може. До 60 років на думку банку я не міг нічого заощадити. По версії банку я зараз повинен отримувати місячний дохід не менше 50 000 грн щоб купити по пільговому курсу онлайн на 50 000 грн. А тоді якщо розміщувати на три місяця на депозит 200 000 грн то виходить я повинен отримати щомісячний дохід не менше 200 000 грн. Це якась маячня. Зараз в Україні що багато людей отримують щомісячний дохід більше 200 000 грн ? Зробити в касі операцію валюто обміну на 399 999 грн то проблем не має А зробити туж саму операцію онлайн всього на 50 000 грн. І все в тебе вже є проблеми. З яких пір операції валюто обміну в невеликих сумах стали доходом ? Наприклад: знадобилися умовно людині на лікування певні кошти , людина дістала з заначки певну суму звісно в валюті , бо зараз зберігати в гривні на депозитах не має сенсу бо % по депозиту якщо відрахувати податки то зовсім не перекривають інфляцію, поміняла на грн. А потім якщо лікування відклалося і людина зробила зворотну операцію тим більш якщо ще й онлайн. Відразу на тобі, в тебе дохід.

Якби банк відповів , і бажано не відписками та загальними фразами. Вован

Повідомлень: 163 З нами з: 03.09.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 10 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2025 18:17 Вован

Вітаємо!

Так, депозит також вважається доходом, тому, якщо Ви плануєте з поточного місяця збільшити плановий дохід, необхідно це зазначити у Ваших анкетних даних (а саме вказати актуальну суму та обрати джерела доходу), позаяк це вимога НБУ, якої ми маємо дотримуватися.

Своєю чергою підкреслюємо, що ми діємо згідно встановлених процедур, дотримуючись чинного законодавства. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3262 З нами з: 19.07.11 Подякував: 797 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2025 20:38 Re: ПУМБ Тобто - банк вважає, що людина не може мати власних заощаджень за довгі роки трудової діяльності, або що гроші могли від батьків якісь залишитися ? Бекас

Повідомлень: 440 З нами з: 18.01.09 Подякував: 24 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2025 21:18 Бекас

Вітаємо!

Ми маємо дотримуватися чинних вимог НБУ, та, якщо сума зарахувань перевищує зазначену суму в анкеті клієнта, маємо запитати про документи щодо цих зарахувань. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3262 З нами з: 19.07.11 Подякував: 797 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2025 22:52 PUMB извините, но то что вы пишете банальная отмазка по принципу "моя хата с краю". Нам регулятор так приказал. Но вам возможно не известно, что форум читают самые разные люди, в том числе бывшие банковские работники, в том числе те кто наблюдает за действиями НБУ уже более 30 лет и были свидетелями самого появления такого явления как фин.мон, его развития и доведения до полного маразма в том виде как он сейчас существует. Так вот что я вам хочу по существу - нбу организация безусловно деятельная и очень много генерирует "нормативно-правовых документов", тем не менее очень много вопросов он отдает на "откуп банкам". В т.ч. в вопросах финмона. Это значит, что банки обязаны разработать и ввести в действие внутренние положения, которые регламентируют те или иные вопросы внутри банка. Поэтому банк имел полное право урегулировать проблемные моменты финмона в частности вопросы использования клиентам сбережений полученных в прошлом, которые никак не могут считаться их доходами в текущем периоде. Если банк этот момент не урегулировал, то это ИМХО минус банку. Более того - будь банк чуть умнее (ну и естественно смелее) он бы поднимал этот вопрос на уровне регулятора - ведь ситуация действительно абсурдная - много людей сейчас оказались без текущих доходов, как это трактуют банки, но имеют сбережения, которые так или иначе пытаются сохранить и по возможности приумножить. Но банки тупо им говорят, что даже не по нормативке НБУ (ибо регулятор эти моменты тупо не регламентировал - забыли наверное), а по банальным внутренних процедурам самих банков клиенты не могут размещать такие деньги в банке. Но банки вообще и пумб в частности проблему как бы не замечают, сидят молча, и кивают на нбу. Удобно. Еще раз - чтобы было понятнее - нбу не урегулировал абсолютно все вопросы обслуживния и финмона клиентов (полагаю в силу своей ограниченности), а много отдал на откуп самих банков. Но при этом для банков продолжает существовать обязанность банка, которая называется "знай своего клиента". Так в рамках этого принципа банк в т.ч. должен построить свою работу так, чтобы клиент не чувствовал неудобств в распоряжении своими деньгами, заработанными в прошлом, даже если у такого клиента сейчас и нет новых доходов (они и не должны быть особенно в условиях идущей войны). Банк должен знать - у кого из клиентов такие деньги есть до того как они принесут их в банк в попытке купить 1200 USD. Как сделать так чтобы и регулятор остался доволен и клиенты на страдали - согласен вопрос не простой. Но именно ответы на вопросы как это организовано в конкретном банке? - страдают ли клиенты от глупых ограничений внутренних положений самого банка? характеризует клиентоориентированность банка. У пумба - судя по отзывам в это вопросе к сожалению не все благополучно.

Ну а кивать на нбу - совсем не сложно - гораздо проще чем начать работать для клиента, ради коиента и во благо клиента. WallNutPen Повідомлень: 1319 З нами з: 08.06.20 Подякував: 38 раз. Подякували: 384 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2025 00:02 Re: ПУМБ Скажите, пожалуйста, какой срок доллары и евро могут лежать на карте без движения, чтобы не попасть на какую-нибудь комиссию? Пол года или год? Достаточно продать или купить одну единицу, чтобы выполнить условие, если оно есть? Hella Повідомлень: 1265 З нами з: 25.08.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 616617618619> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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