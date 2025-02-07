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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 616617618619

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 00:45

  PUMB написав:Вован
Вітаємо!
Так, депозит також вважається доходом, тому, якщо Ви плануєте з поточного місяця збільшити плановий дохід, необхідно це зазначити у Ваших анкетних даних (а саме вказати актуальну суму та обрати джерела доходу), позаяк це вимога НБУ, якої ми маємо дотримуватися.
Своєю чергою підкреслюємо, що ми діємо згідно встановлених процедур, дотримуючись чинного законодавства.
Якщо я в мене закінчився депозит в іншому банку, і я вирішив ці кошти розмістити в вашому банку. документи про зняття коштів з іншого банку є для вас підтверджуючим документом ?
Вован
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 00:47

  Вован написав:
  PUMB написав:Вован
Вітаємо!
Так, депозит також вважається доходом, тому, якщо Ви плануєте з поточного місяця збільшити плановий дохід, необхідно це зазначити у Ваших анкетних даних (а саме вказати актуальну суму та обрати джерела доходу), позаяк це вимога НБУ, якої ми маємо дотримуватися.
Своєю чергою підкреслюємо, що ми діємо згідно встановлених процедур, дотримуючись чинного законодавства.
Якщо я в мене закінчився депозит в іншому банку, і я вирішив ці кошти розмістити в вашому банку. документи про зняття коштів з іншого банку є для вас підтверджуючим документом ?

Ні
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 01:20

  посетитель написав:
  Вован написав:
  PUMB написав:Вован
Вітаємо!
Так, депозит також вважається доходом, тому, якщо Ви плануєте з поточного місяця збільшити плановий дохід, необхідно це зазначити у Ваших анкетних даних (а саме вказати актуальну суму та обрати джерела доходу), позаяк це вимога НБУ, якої ми маємо дотримуватися.
Своєю чергою підкреслюємо, що ми діємо згідно встановлених процедур, дотримуючись чинного законодавства.
Якщо я в мене закінчився депозит в іншому банку, і я вирішив ці кошти розмістити в вашому банку. документи про зняття коштів з іншого банку є для вас підтверджуючим документом ?

Ні
Питання було до представника банку
Вован
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  #<1 ... 616617618619
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