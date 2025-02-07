Спасибо!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:11
Додано: П'ят 07 лют, 2025 17:37
Безкоштовний випуск основної картки в пакеті ВсеКарта залишається. Передумали
Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:07
Hella
Вітаємо!
Комісія на 2 транзакції зняття готівкової валюти на місяць відсутня в разі, якщо на Вашому рахунку увесь календарний місяць, тобто з 1-го по 30/31 число місяця на рахунку знаходилося не менше ніж 500 USD/EUR/PLN/GBP.
Наприклад, якщо здійснити обмін у застосунку або покласти валюту на рахунок у лютому, то без комісії можна буде зняти кошти з наявною пластиковою карткою з 01.04. за умови наявності щоденного залишку понад 500 USD/EUR/PLN/GBP. Оскільки рахується календарний місяць з 1-го числа по останній день місяця.
Якщо зніматимете кошти з віртуальної картки, то комісія буде нарахована у розмірі 1,5%.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:37
Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:00
Re: ПУМБ
Завжди тримав депозити в Пумбі останні роки. В грудні поза минулого року забрав в них під фонд. В березні минулого року розмістив в них депозит на 30т. Отримав купу запитань де ви взяли ці гроші. З того часу в Пумбі жодного депозиту. Да і не цікаві вони зараз.
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