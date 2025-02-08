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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 617618619620

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:11

  PUMB написав:Hella
Вітаємо! Комісія за неактивність рахунку знімається через рік, за умови, що за цей період не було проведено жодної операції по рахунку.


Спасибо!
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 17:37

Безкоштовний випуск основної картки в пакеті ВсеКарта залишається. Передумали :idea:
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:07

Hella
Вітаємо!
Комісія на 2 транзакції зняття готівкової валюти на місяць відсутня в разі, якщо на Вашому рахунку увесь календарний місяць, тобто з 1-го по 30/31 число місяця на рахунку знаходилося не менше ніж 500 USD/EUR/PLN/GBP.
Наприклад, якщо здійснити обмін у застосунку або покласти валюту на рахунок у лютому, то без комісії можна буде зняти кошти з наявною пластиковою карткою з 01.04. за умови наявності щоденного залишку понад 500 USD/EUR/PLN/GBP. Оскільки рахується календарний місяць з 1-го числа по останній день місяця.
Якщо зніматимете кошти з віртуальної картки, то комісія буде нарахована у розмірі 1,5%.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:37

  Solar_simfi написав:Безкоштовний випуск основної картки в пакеті ВсеКарта залишається. Передумали :idea:

Де ви це побачили? В тарифах з 03.02.2025 Випуск основної картки на власника рахунку або однієї на довірену особу (іменної або неіменної) — не передбачено.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:00

Re: ПУМБ

Завжди тримав депозити в Пумбі останні роки. В грудні поза минулого року забрав в них під фонд. В березні минулого року розмістив в них депозит на 30т. Отримав купу запитань де ви взяли ці гроші. З того часу в Пумбі жодного депозиту. Да і не цікаві вони зараз.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 01:15

  Ferlakur написав:
  Solar_simfi написав:Безкоштовний випуск основної картки в пакеті ВсеКарта залишається. Передумали :idea:

Де ви це побачили? В тарифах з 03.02.2025 Випуск основної картки на власника рахунку або однієї на довірену особу (іменної або неіменної) — не передбачено.


Насколько я понимаю, в пдф-файле с новыми тарифами с марта месяца пункт 2.5 додаткові послуги (если точнее, замена по сроку - 2.5.2). Там прописаны бесплатные случаи.
Но "текст всё-равно по-дебильному написан".
Тут только представитель может точно растолковать, что же они имели ввиду.
a77
 
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