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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:11
Додано: П'ят 07 лют, 2025 17:37
Безкоштовний випуск основної картки в пакеті ВсеКарта залишається. Передумали
Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:07
Hella
Вітаємо!
Комісія на 2 транзакції зняття готівкової валюти на місяць відсутня в разі, якщо на Вашому рахунку увесь календарний місяць, тобто з 1-го по 30/31 число місяця на рахунку знаходилося не менше ніж 500 USD/EUR/PLN/GBP.
Наприклад, якщо здійснити обмін у застосунку або покласти валюту на рахунок у лютому, то без комісії можна буде зняти кошти з наявною пластиковою карткою з 01.04. за умови наявності щоденного залишку понад 500 USD/EUR/PLN/GBP. Оскільки рахується календарний місяць з 1-го числа по останній день місяця.
Якщо зніматимете кошти з віртуальної картки, то комісія буде нарахована у розмірі 1,5%.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:37
Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:00
Re: ПУМБ
Завжди тримав депозити в Пумбі останні роки. В грудні поза минулого року забрав в них під фонд. В березні минулого року розмістив в них депозит на 30т. Отримав купу запитань де ви взяли ці гроші. З того часу в Пумбі жодного депозиту. Да і не цікаві вони зараз.
Додано: Суб 08 лют, 2025 01:15
Насколько я понимаю, в пдф-файле с новыми тарифами с марта месяца пункт 2.5 додаткові послуги (если точнее, замена по сроку - 2.5.2). Там прописаны бесплатные случаи.
Но "текст всё-равно по-дебильному написан".
Тут только представитель может точно растолковать, что же они имели ввиду.
Додано: Суб 08 лют, 2025 10:23
Очікуйте на оф. підтвердження
Станом на 07.02.2025
Залишається можливість безоплатного випуску основної (пластикової) картки в пакетах послуг всеКАРТА у національній валюті (UAH) та іноземних валютах (USD, EUR, GBP, PLN);
Залишається можливість безоплатного випуску основної картки (пластикової) на власника рахунку або однієї картки на довірену особу (іменної або неіменної) для пакетів послуг, відкритих:
в рамках зарплатних проектів;
для виплати пенсій/соціальних виплат.
У пакеті послуг «всеКАРТА Бізнес» залишається можливість безоплатного випуску основної (пластикової) картки.
при оформленні віртуальної картки плата не встановлюється
Додано: Суб 08 лют, 2025 11:27
Замена по сроку да, а вот выпуск новых — нет.
Да, надо подождать (с).
Додано: Суб 08 лют, 2025 14:54
То есть, если я положила свои деньги на карту и их меньше пятисот единиц, то за то, что сниму свои же, пусть и через месяц, буду платить полтора процента, я правильно поняла )?
Додано: Суб 08 лют, 2025 15:12
Re: ПУМБ
Вы правильно поняли. В пумбе уже давно так - года три точно а то и более - ну такие условия придумали их марХетОЛУХи. Чтобы без комиссии снимать валюту надо в именно этой валюте держать весь полный предыдущий перед снятием месяц не менее 500 единиц. Иначе комис
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