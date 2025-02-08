WallNutPen
Спасибо за ответ, не ожидала такого. Странно это все.
Но хорошо, что банк рассказал, пусть и с опозданием ).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2025 21:05
WallNutPen
Спасибо за ответ, не ожидала такого. Странно это все.
Но хорошо, что банк рассказал, пусть и с опозданием ).
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