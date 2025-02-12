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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2025 21:05
WallNutPen
Спасибо за ответ, не ожидала такого. Странно это все.
Но хорошо, что банк рассказал, пусть и с опозданием ).
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Hella
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Додано: Нед 09 лют, 2025 02:23
Hella написав:
Странно это все.
Вони ввели цю комісію, коли крутильники/карусельники почали масово крутити валюту через ПУМБу. Тут це обговорювалося. А от що за історія з пластиком - не ясно.
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klug
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Додано: Нед 09 лют, 2025 10:50
klug написав: Hella написав:
Странно это все.
Вони ввели цю комісію, коли крутильники/карусельники почали масово крутити валюту через ПУМБу. Тут це обговорювалося. А от що за історія з пластиком - не ясно.
немає каруселі, чому не відмінити комісії? Га
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sens
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Додано: Пон 10 лют, 2025 14:27
sens написав: klug написав: Hella написав:
Странно это все.
Вони ввели цю комісію, коли крутильники/карусельники почали масово крутити валюту через ПУМБу. Тут це обговорювалося. А от що за історія з пластиком - не ясно.
немає каруселі, чому не відмінити комісії? Га
Бо може ще буде
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lamal
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Додано: Сер 12 лют, 2025 09:40
Я особисто коли не вигідно, підключаю тариф кеди .
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sens
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:35
Да, вроді прибрали з сайту посилання на нові тарифи з 03.03.25.
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Ferlakur
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