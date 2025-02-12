RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 618619620621

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 21:05

WallNutPen
Спасибо за ответ, не ожидала такого. Странно это все.
Но хорошо, что банк рассказал, пусть и с опозданием ).
Hella
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 25.08.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 02:23

  Hella написав:Странно это все.

Вони ввели цю комісію, коли крутильники/карусельники почали масово крутити валюту через ПУМБу. Тут це обговорювалося. А от що за історія з пластиком - не ясно.
klug
 
Повідомлень: 8673
З нами з: 18.08.14
Подякував: 362 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 10:50

  klug написав:
  Hella написав:Странно это все.

Вони ввели цю комісію, коли крутильники/карусельники почали масово крутити валюту через ПУМБу. Тут це обговорювалося. А от що за історія з пластиком - не ясно.
немає каруселі, чому не відмінити комісії? Га
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18044
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:27

Re: ПУМБ

sens написав:
  klug написав:
  Hella написав:Странно это все.

Вони ввели цю комісію, коли крутильники/карусельники почали масово крутити валюту через ПУМБу. Тут це обговорювалося. А от що за історія з пластиком - не ясно.
немає каруселі, чому не відмінити комісії? Га
Бо може ще буде
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 498
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 09:40

Я особисто коли не вигідно, підключаю тариф кеди .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18044
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 10:35

  Solar_simfi написав:
  Ferlakur написав:
  Solar_simfi написав:Безкоштовний випуск основної картки в пакеті ВсеКарта залишається. Передумали :idea:

Де ви це побачили? В тарифах з 03.02.2025 Випуск основної картки на власника рахунку або однієї на довірену особу (іменної або неіменної) — не передбачено.


Очікуйте на оф. підтвердження



Да, вроді прибрали з сайту посилання на нові тарифи з 03.03.25.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4310
З нами з: 14.10.08
Подякував: 306 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 618619620621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13623)
12.02.2025 09:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.