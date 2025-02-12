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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2025 21:05
WallNutPen
Спасибо за ответ, не ожидала такого. Странно это все.
Но хорошо, что банк рассказал, пусть и с опозданием ).
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Hella
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Додано: Нед 09 лют, 2025 02:23
Hella написав:
Странно это все.
Вони ввели цю комісію, коли крутильники/карусельники почали масово крутити валюту через ПУМБу. Тут це обговорювалося. А от що за історія з пластиком - не ясно.
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klug
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Додано: Нед 09 лют, 2025 10:50
klug написав: Hella написав:
Странно это все.
Вони ввели цю комісію, коли крутильники/карусельники почали масово крутити валюту через ПУМБу. Тут це обговорювалося. А от що за історія з пластиком - не ясно.
немає каруселі, чому не відмінити комісії? Га
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sens
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Додано: Пон 10 лют, 2025 14:27
sens написав: klug написав: Hella написав:
Странно это все.
Вони ввели цю комісію, коли крутильники/карусельники почали масово крутити валюту через ПУМБу. Тут це обговорювалося. А от що за історія з пластиком - не ясно.
немає каруселі, чому не відмінити комісії? Га
Бо може ще буде
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lamal
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Додано: Сер 12 лют, 2025 09:40
Я особисто коли не вигідно, підключаю тариф кеди .
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sens
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:35
Да, вроді прибрали з сайту посилання на нові тарифи з 03.03.25.
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Ferlakur
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:33
Місяць тому збільшили кред.ліміт до 100+тис. Сьогодні зрізали в нуль. Прокачував картку не більш ніж 4-5%/міс від ліміту. Цікаво, це локально, чи зміни в стратегії?
UPD. начебто у них збій, обіцяють повернути ліміт за пару годин
Востаннє редагувалось kulikrom
в Сер 12 лют, 2025 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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kulikrom
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Додано: Сер 12 лют, 2025 13:19
kulikrom написав:
Місяць тому збільшили кред.ліміт до 100+тис. Сьогодні зрізали в нуль. Прокачував картку не більш ніж 4-5%/міс від ліміту. Цікаво, це локально, чи зміни в стратегії?
Мені також зрізали зі 100+тис до нуля сьогодні. Я, навпаки, прокачував ліміт по-повному, завжди гасив в пільговий період.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 13:37
kulikrom написав:
Місяць тому збільшили кред.ліміт до 100+тис. Сьогодні зрізали в нуль. Прокачував картку не більш ніж 4-5%/міс від ліміту. Цікаво, це локально, чи зміни в стратегії?
UPD. начебто у них збій, обіцяють повернути ліміт за пару годин
Мені підтримка відповіла, що я маю спочатку погасити існуючу заборгованість, а потім вони, можливо, переглянуть рішення.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:24
Та ж сама ситуація. Півроку вони мене задовбували відкрити кредитку. Ок. Зробив . Отримав ліміт. Вчора зробив з карти оплат на більш ніж 4000 грн. Сьогодні назбирав кошти і погасив в 0 все. Через годину знесли ліміт нуля! Отже, цьому банку взагалі не потрібні клієнти, що гасять борги! Бо на них нічого не заробиш. Навіть не знаю чи телефонувати у банк та питати за ситуацію:) навіщо нав'язувати продукт який потім самі і видаляєте!?
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