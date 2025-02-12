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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 619620621622

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 15:58

Re: ПУМБ

Дякую. Подивимося
Singlemann
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.02.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 16:14

Re: ПУМБ

В мене теж знизили ліміт до 0.Було 150к.
IDAN
 
Повідомлень: 301
З нами з: 01.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 16:43

Re: ПУМБ

Тільки що повернули ліміт.
IDAN
 
Повідомлень: 301
З нами з: 01.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 16:52

O, повернули кредитний ліміт;)!
Singlemann
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.02.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:00

  IDAN написав:Тільки що повернули ліміт.

+1. Та ще й докинули десяток тисяч до попереднього ліміту
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1533
З нами з: 14.09.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 95 раз.
 
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  #<1 ... 619620621622
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