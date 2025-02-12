|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2025 15:58
Дякую. Подивимося
-
Singlemann
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 12.02.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лют, 2025 16:14
В мене теж знизили ліміт до 0.Було 150к.
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 301
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лют, 2025 16:43
Тільки що повернули ліміт.
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 301
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лют, 2025 16:52
O, повернули кредитний ліміт;)!
-
Singlemann
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 12.02.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лют, 2025 17:00
IDAN написав:
Тільки що повернули ліміт.
+1. Та ще й докинули десяток тисяч до попереднього ліміту
-
kulikrom
-
-
- Повідомлень: 1533
- З нами з: 14.09.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|