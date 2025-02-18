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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623>

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ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 15:58

Re: ПУМБ

Дякую. Подивимося
Singlemann
 
Повідомлень: 3
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 16:14

Re: ПУМБ

В мене теж знизили ліміт до 0.Було 150к.
IDAN
 
Повідомлень: 301
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Подякував: 20 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 16:43

Re: ПУМБ

Тільки що повернули ліміт.
IDAN
 
Повідомлень: 301
З нами з: 01.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 16:52

O, повернули кредитний ліміт;)!
Singlemann
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.02.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:00

  IDAN написав:Тільки що повернули ліміт.

+1. Та ще й докинули десяток тисяч до попереднього ліміту
kulikrom
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Повідомлень: 1533
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 09:01

  kulikrom написав:
  IDAN написав:Тільки що повернули ліміт.

+1. Та ще й докинули десяток тисяч до попереднього ліміту

+2
Теж + пару десяток.
alibob
 
Повідомлень: 576
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 18:45

  alibob написав:
  kulikrom написав:
  IDAN написав:Тільки що повернули ліміт.

+1. Та ще й докинули десяток тисяч до попереднього ліміту

+2
Теж + пару десяток.

І мені плюс 30 до 100 !
rollo
 
Повідомлень: 1429
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:03

  Solar_simfi написав:Безкоштовний випуск основної картки в пакеті ВсеКарта залишається. Передумали :idea:

Вже виклали офіційно на сайті. :wink:
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 11:18

Re: ПУМБ

В ПУМБ надо каждую рассрочку отдельно гасить? Не знал, выходит не очень удобно. Думал она с кредитного лимита списывается. А сегодня неожиданно обнулили кредитный лимит потому что я как оказалось вовремя не внёс платеж по рассрочке, который оказывается надо вручную вносить . А если их несколько это получается следить надо за каждой датой ? Такое себе...
DjPavel
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 11:23

  DjPavel написав:В ПУМБ надо каждую рассрочку отдельно гасить? Не знал, выходит не очень удобно. Думал она с кредитного лимита списывается. А сегодня неожиданно обнулили кредитный лимит потому что я как оказалось вовремя не внёс платеж по рассрочке, который оказывается надо вручную вносить . А если их несколько это получается следить надо за каждой датой ? Такое себе...

ну даа, например, у Алки все одним махом списывается в РД с резерва кредлимита.
НО!
Здесь у каждой рассрочки свой (отдельный) график и не задействован кредлимит. А пердупредилки по 2 раза приходят до срока погашения и, кажись, если есть гроши на дебетке, то в конце-концов снимет нужную сумму автоматом (эт я не проверил)
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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