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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2025 15:58
Дякую. Подивимося
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Singlemann
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Додано: Сер 12 лют, 2025 16:14
В мене теж знизили ліміт до 0.Було 150к.
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IDAN
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Додано: Сер 12 лют, 2025 16:43
Тільки що повернули ліміт.
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IDAN
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Додано: Сер 12 лют, 2025 16:52
O, повернули кредитний ліміт;)!
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Singlemann
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Додано: Сер 12 лют, 2025 17:00
IDAN написав:
Тільки що повернули ліміт.
+1. Та ще й докинули десяток тисяч до попереднього ліміту
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kulikrom
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Додано: Чет 13 лют, 2025 09:01
kulikrom написав: IDAN написав:
Тільки що повернули ліміт.
+1. Та ще й докинули десяток тисяч до попереднього ліміту
+2
Теж + пару десяток.
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alibob
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:45
alibob написав: kulikrom написав: IDAN написав:
Тільки що повернули ліміт.
+1. Та ще й докинули десяток тисяч до попереднього ліміту
+2
Теж + пару десяток.
І мені плюс 30 до 100 !
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rollo
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Solar_simfi
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Додано: Вів 18 лют, 2025 11:18
В ПУМБ надо каждую рассрочку отдельно гасить? Не знал, выходит не очень удобно. Думал она с кредитного лимита списывается. А сегодня неожиданно обнулили кредитный лимит потому что я как оказалось вовремя не внёс платеж по рассрочке, который оказывается надо вручную вносить . А если их несколько это получается следить надо за каждой датой ? Такое себе...
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DjPavel
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Додано: Вів 18 лют, 2025 11:23
DjPavel написав:
В ПУМБ надо каждую рассрочку отдельно гасить? Не знал, выходит не очень удобно. Думал она с кредитного лимита списывается. А сегодня неожиданно обнулили кредитный лимит потому что я как оказалось вовремя не внёс платеж по рассрочке, который оказывается надо вручную вносить . А если их несколько это получается следить надо за каждой датой ? Такое себе...
ну даа, например, у Алки все одним махом списывается в РД с резерва кредлимита.
НО!
Здесь у каждой рассрочки свой (отдельный) график и не задействован кредлимит. А пердупредилки по 2 раза приходят до срока погашения и, кажись, если есть гроши на дебетке, то в конце-концов снимет нужную сумму автоматом (эт я не проверил)
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Amethyst
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