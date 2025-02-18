Amethyst написав:DjPavel написав:В ПУМБ надо каждую рассрочку отдельно гасить? Не знал, выходит не очень удобно. Думал она с кредитного лимита списывается. А сегодня неожиданно обнулили кредитный лимит потому что я как оказалось вовремя не внёс платеж по рассрочке, который оказывается надо вручную вносить . А если их несколько это получается следить надо за каждой датой ? Такое себе...
ну даа, например, у Алки все одним махом списывается в РД с резерва кредлимита.
НО!
Здесь у каждой рассрочки свой (отдельный) график и не задействован кредлимит. А пердупредилки по 2 раза приходят до срока погашения и, кажись, если есть гроши на дебетке, то в конце-концов снимет нужную сумму автоматом (эт я не проверил)
Странно, что-то пропустил значит предупреждения. Ну у меня просто до этого были Алла, Приват, Моно, Сенс, и там отдельно гасить не нужно, то думал и здесь так. В итоге не погасил вовремя и обнулили 150к лимита, и обратно не возвращают теперь Ну ладно, благо не единственная карта .