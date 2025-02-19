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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623

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ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 11:48

  Amethyst написав:
  DjPavel написав:В ПУМБ надо каждую рассрочку отдельно гасить? Не знал, выходит не очень удобно. Думал она с кредитного лимита списывается. А сегодня неожиданно обнулили кредитный лимит потому что я как оказалось вовремя не внёс платеж по рассрочке, который оказывается надо вручную вносить . А если их несколько это получается следить надо за каждой датой ? Такое себе...

ну даа, например, у Алки все одним махом списывается в РД с резерва кредлимита.
НО!
Здесь у каждой рассрочки свой (отдельный) график и не задействован кредлимит. А пердупредилки по 2 раза приходят до срока погашения и, кажись, если есть гроши на дебетке, то в конце-концов снимет нужную сумму автоматом (эт я не проверил)

Странно, что-то пропустил значит предупреждения. Ну у меня просто до этого были Алла, Приват, Моно, Сенс, и там отдельно гасить не нужно, то думал и здесь так. В итоге не погасил вовремя и обнулили 150к лимита, и обратно не возвращают теперь :lol: Ну ладно, благо не единственная карта .
DjPavel
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:58

а ліміт в 150к це що норма?
бо в мене 131... непорядок
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:45

Re: ПУМБ

KVV написав:а ліміт в 150к це що норма?
бо в мене 131... непорядок
Теж хочу ліміт 150))) до кого звертатися?
lamal
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