підкажість будь ласка
побачив акцію в додатку
але насторожила дата - див скрін
це помилка?
чи працює ще ця пропозиція?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 бер, 2025 14:29
Додано: Вів 04 бер, 2025 16:35
greenozon
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
Додано: Сер 12 бер, 2025 19:58
Re: ПУМБ
PUMB, якщо робити переказ грошових коштів з платіжної картки mastercard, яка відкрита у вашому банку, на картку mastercard іншого банку, використовуючи ваш мобільний застосунок, то ви можете передавати через платіжну систему моє ім'я і прізвище, як ви робите з коментарем переказу?
Якщо так, то якого біса в моєму імені ви неправильно застосовуєте транслітерацію при передачі цієї інформації? У договорі на відкриття картки ім'я латиницею вказано правильно.
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