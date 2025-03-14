підкажість будь ласка
побачив акцію в додатку
але насторожила дата - див скрін
це помилка?
чи працює ще ця пропозиція?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 бер, 2025 14:29
Додано: Вів 04 бер, 2025 16:35
greenozon
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
Додано: Сер 12 бер, 2025 19:58
Re: ПУМБ
PUMB, якщо робити переказ грошових коштів з платіжної картки mastercard, яка відкрита у вашому банку, на картку mastercard іншого банку, використовуючи ваш мобільний застосунок, то ви можете передавати через платіжну систему моє ім'я і прізвище, як ви робите з коментарем переказу?
Якщо так, то якого біса в моєму імені ви неправильно застосовуєте транслітерацію при передачі цієї інформації? У договорі на відкриття картки ім'я латиницею вказано правильно.
Додано: Сер 12 бер, 2025 20:33
Howl
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:32
Акційний депозит “Дохідний Плюс” з підвищеними ставками
ПУМБ – надійний банк, який продовжує створювати привабливі умови для збереження та примноження коштів клієнтів. Для тих, хто цінує надійність і високу дохідність своїх заощаджень банк запустив акційний депозит "Дохідний ПЛЮС" у гривні. Це чудова можливість отримати підвищені відсотки без ризиків і тривалих термінів.
Переваги депозиту "Дохідний ПЛЮС"
Висока ставка у гривнях:
- 14% річних – на 3 місяці
- 15% річних – на 6 місяців
- Мінімальна сума вкладу – від 500 грн
Основні параметри:
- Депозит діє на “нові кошти”
- Без можливості поповнення
- Без дострокового зняття чи розірвання договору
- Без автопролонгації
- Виплата відсотків щомісяця
Більш детально про умови акції читайте за посиланням: https://news.finance.ua/ua/pumb-proponu ... y-stavkamy
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