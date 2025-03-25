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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:29

PUMB

підкажість будь ласка
побачив акцію в додатку

але насторожила дата - див скрін

Зображення


це помилка?
чи працює ще ця пропозиція?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 16:35

greenozon
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 19:58

Re: ПУМБ

PUMB, якщо робити переказ грошових коштів з платіжної картки mastercard, яка відкрита у вашому банку, на картку mastercard іншого банку, використовуючи ваш мобільний застосунок, то ви можете передавати через платіжну систему моє ім'я і прізвище, як ви робите з коментарем переказу?
Якщо так, то якого біса в моєму імені ви неправильно застосовуєте транслітерацію при передачі цієї інформації? У договорі на відкриття картки ім'я латиницею вказано правильно.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 20:33

Howl
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3268
З нами з: 19.07.11
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:32

Акційний депозит “Дохідний Плюс” з підвищеними ставками

ПУМБ – надійний банк, який продовжує створювати привабливі умови для збереження та примноження коштів клієнтів. Для тих, хто цінує надійність і високу дохідність своїх заощаджень банк запустив акційний депозит "Дохідний ПЛЮС" у гривні. Це чудова можливість отримати підвищені відсотки без ризиків і тривалих термінів.

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Більш детально про умови акції читайте за посиланням: https://news.finance.ua/ua/pumb-proponu ... y-stavkamy
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:08

  Shaman написав:а що зі строками поповнення кредиток? проведення по рахунку день в день? а то якось звик все поповнювати через дебетки.
Нагадайте будь ласка, на цих вихідних можна гаситися, чи краще в опердень у п'ятницю? Пошук по темі тупо не працює((
Востаннє редагувалось pharus в Вів 25 бер, 2025 15:11, всього редагувалось 1 раз.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:11

  Shaman написав:а що зі строками поповнення кредиток? проведення по рахунку день в день? а то якось звик все поповнювати через дебетки.
Нагадайте будь ласка, на цих вихідних можна гаситися, чи краще в опердень у п'ятницю? Пошук по темі тупо не працює((
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:39

  pharus написав:
  Shaman написав:а що зі строками поповнення кредиток? проведення по рахунку день в день? а то якось звик все поповнювати через дебетки.
Нагадайте будь ласка, на цих вихідних можна гаситися, чи краще в опердень у п'ятницю? Пошук по темі тупо не працює((

Я буду гаситися сепом у субботу.
novichok
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