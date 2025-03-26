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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 622623624625

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ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:17

Re: ПУМБ

Адназначна
Але я таки підстраХовуюсь і СЕПлю на дебетку, а потім вже внутрішнім поповнюю кредитку.
Якщо СЕП до обіду не з'явиться, то буду аварійно закидувати по р2р на дебетку. Але такого ще не було
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:19

  Amethyst написав:Адназначна
Але я таки підстраХовуюсь і СЕПлю на дебетку, а потім вже внутрішнім поповнюю кредитку.
Якщо СЕП до обіду не з'явиться, то буду аварійно закидувати по р2р на дебетку. Але такого ще не було

але якщо на дебетку, навіщо СЕП. можна відразу p2p, й час збільшується умовно до 17:00 :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:27

Re: ПУМБ

Тому що СЕП це повністю авторизований переказ, на суттєві суми.
А р2р часто прирівнюється до анонімного поповнення готівкою на декілька відносно маленьких сум. І Пумба нервується ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:29

А якщо я в неділю, з дебетки іншого ПУМБівця скину гроші на свою кредитку, то проведеться?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:32

Проведеться
Рекомендую, робити це до обіду хоча Пумба вимагає провести до 18.00

І для сторонніх осіб можуть бути питання у фінмону ))
Amethyst
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