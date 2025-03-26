Адназначна
Але я таки підстраХовуюсь і СЕПлю на дебетку, а потім вже внутрішнім поповнюю кредитку.
Якщо СЕП до обіду не з'явиться, то буду аварійно закидувати по р2р на дебетку. Але такого ще не було
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 бер, 2025 09:17
Re: ПУМБ
Адназначна
Але я таки підстраХовуюсь і СЕПлю на дебетку, а потім вже внутрішнім поповнюю кредитку.
Якщо СЕП до обіду не з'явиться, то буду аварійно закидувати по р2р на дебетку. Але такого ще не було
Додано: Сер 26 бер, 2025 09:19
але якщо на дебетку, навіщо СЕП. можна відразу p2p, й час збільшується умовно до 17:00
Додано: Сер 26 бер, 2025 09:27
Re: ПУМБ
Тому що СЕП це повністю авторизований переказ, на суттєві суми.
А р2р часто прирівнюється до анонімного поповнення готівкою на декілька відносно маленьких сум. І Пумба нервується ))
Додано: Сер 26 бер, 2025 09:29
А якщо я в неділю, з дебетки іншого ПУМБівця скину гроші на свою кредитку, то проведеться?
Додано: Сер 26 бер, 2025 09:32
Проведеться
Рекомендую, робити це до обіду хоча Пумба вимагає провести до 18.00
І для сторонніх осіб можуть бути питання у фінмону ))
|