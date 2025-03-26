але якщо на дебетку, навіщо СЕП. можна відразу p2p, й час збільшується умовно до 17:00
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Додано: Сер 26 бер, 2025 09:19
але якщо на дебетку, навіщо СЕП. можна відразу p2p, й час збільшується умовно до 17:00
Додано: Сер 26 бер, 2025 09:27
Re: ПУМБ
Тому що СЕП це повністю авторизований переказ, на суттєві суми.
А р2р часто прирівнюється до анонімного поповнення готівкою на декілька відносно маленьких сум. І Пумба нервується ))
Додано: Сер 26 бер, 2025 09:29
А якщо я в неділю, з дебетки іншого ПУМБівця скину гроші на свою кредитку, то проведеться?
Додано: Сер 26 бер, 2025 09:32
Проведеться
Рекомендую, робити це до обіду хоча Пумба вимагає провести до 18.00
І для сторонніх осіб можуть бути питання у фінмону ))
Додано: Сер 26 бер, 2025 09:46
Re: ПУМБ
Вже закинув СЕПом на дебітку, і поповнив Вільний. В неділю зніму і поповню кредитку.
Додано: Сер 26 бер, 2025 10:19
Додано: Сер 26 бер, 2025 14:56
Re: ПУМБ
Другий день не можу вивести кешбек. Тимчасовий збій, відповідає підтримка.
Тільки більше 100 добив.
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