|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 бер, 2025 09:19
Amethyst написав:
Адназначна
Але я таки підстраХовуюсь і СЕПлю на дебетку, а потім вже внутрішнім поповнюю кредитку.
Якщо СЕП до обіду не з'явиться, то буду аварійно закидувати по р2р на дебетку. Але такого ще не було
але якщо на дебетку, навіщо СЕП. можна відразу p2p, й час збільшується умовно до 17:00
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8405
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 737 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Сер 26 бер, 2025 09:27
Тому що СЕП це повністю авторизований переказ, на суттєві суми.
А р2р часто прирівнюється до анонімного поповнення готівкою на декілька відносно маленьких сум. І Пумба нервується ))
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6228
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 481 раз.
- Подякували: 1207 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Сер 26 бер, 2025 09:29
А якщо я в неділю, з дебетки іншого ПУМБівця скину гроші на свою кредитку, то проведеться?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3512
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 09:32
Проведеться
Рекомендую, робити це до обіду хоча Пумба вимагає провести до 18.00
І для сторонніх осіб можуть бути питання у фінмону ))
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6228
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 481 раз.
- Подякували: 1207 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Сер 26 бер, 2025 09:46
Вже закинув СЕПом на дебітку, і поповнив Вільний. В неділю зніму і поповню кредитку.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3522
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1104 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 10:19
lel написав:
Вже закинув СЕПом на дебітку, і поповнив Вільний. В неділю зніму і поповню кредитку.
Чудовий вар-т.
А я зі Швидким у Алки бавлюся.
Хоча вар-т з от Вільним (за нагодою) виглядає надійніше
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6228
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 481 раз.
- Подякували: 1207 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Сер 26 бер, 2025 14:56
Другий день не можу вивести кешбек. Тимчасовий збій, відповідає підтримка.
Тільки більше 100 добив.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3522
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1104 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 15:24
А Рудому все замало. Вже й на особисті з кредитки комис з травня
Взуваємо кєди щоб встигнути отримати безкоштовно додаткові?
-
kulikrom
-
-
- Повідомлень: 1538
- З нами з: 14.09.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 16:41
lel написав:
Вже закинув СЕПом на дебітку, і поповнив Вільний. В неділю зніму і поповню кредитку.
А депозит Вільний відкривається на 30 днів чи можна і на 1, 2,... n днів ?
-
angra
-
-
- Повідомлень: 245
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 16:45
angra написав: lel написав:
Вже закинув СЕПом на дебітку, і поповнив Вільний. В неділю зніму і поповню кредитку.
А депозит Вільний відкривається на 30 днів чи можна і на 1, 2,... n днів ?
На 30 днів, але можете закрити достроково зі зберіганням відсотків.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1655
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|