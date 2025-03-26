ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 бер, 2025 18:58
kulikrom написав:
А Рудому все замало. Вже й на особисті з кредитки комис з травня
Взуваємо кєди щоб встигнути отримати безкоштовно додаткові?
де побачили? чи інсайд - бачу на сайті зміни з 1 квітня і там цього немає
gonzo
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Додано: Сер 26 бер, 2025 19:21
Дружина загиблого військового принесла ПУМБі лям з виплати на депо, а ПУМБа у відповідь розірвала ділові відносини, бо не визнає цифрові документи. Покаялася ПУМБа лише після розголосу.
https://minfin.com.ua/ua/2025/03/26/147810758/
klug
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