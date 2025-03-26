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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 623624625626

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 18:58

  kulikrom написав:А Рудому все замало. Вже й на особисті з кредитки комис з травня :(
Взуваємо кєди щоб встигнути отримати безкоштовно додаткові?

де побачили? чи інсайд - бачу на сайті зміни з 1 квітня і там цього немає
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 19:21

Дружина загиблого військового принесла ПУМБі лям з виплати на депо, а ПУМБа у відповідь розірвала ділові відносини, бо не визнає цифрові документи. Покаялася ПУМБа лише після розголосу.
https://minfin.com.ua/ua/2025/03/26/147810758/
klug
 
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