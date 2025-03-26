де побачили? чи інсайд - бачу на сайті зміни з 1 квітня і там цього немає
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 бер, 2025 18:58
Додано: Сер 26 бер, 2025 19:21
Дружина загиблого військового принесла ПУМБі лям з виплати на депо, а ПУМБа у відповідь розірвала ділові відносини, бо не визнає цифрові документи. Покаялася ПУМБа лише після розголосу.
Додано: Сер 26 бер, 2025 21:27
можна не тільки розірвати, а й частково зняти з діючого договору (можна і все зняти, а рахунок лишиться)
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