Дружина загиблого військового принесла ПУМБі лям з виплати на депо, а ПУМБа у відповідь розірвала ділові відносини, бо не визнає цифрові документи. Покаялася ПУМБа лише після розголосу. https://minfin.com.ua/ua/2025/03/26/147810758/
Вибачаюсь, панство, трохи нашухорив. Той комис у разі зняття без картки. Але все ж таки й таке засмучує
Перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання платіжної картки в межах залишку власних коштів: - платіжною інструкцією через відділення ПУМБ – 1,5% - через Систему «Інтернет-банкінг» – 0,5% від суми, мін. 3 UAH макс. 500 UAH.
А новина з пушу
Шановні клієнти, 01 травня 2025 року набуває чинності нова редакція Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).
kulikrom написав:Вибачаюсь, панство, трохи нашухорив. Той комис у разі зняття без картки. Але все ж таки й таке засмучує
Перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання платіжної картки в межах залишку власних коштів: - платіжною інструкцією через відділення ПУМБ – 1,5% - через Систему «Інтернет-банкінг» – 0,5% від суми, мін. 3 UAH макс. 500 UAH.
Так це ж для кредитки. Ви шо з неї переказуєте на інші банки?
Вибачаюсь, панство, трохи нашухорив. Той комис у разі зняття без картки. Але все ж таки й таке засмучує
Перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання платіжної картки в межах залишку власних коштів: - платіжною інструкцією через відділення ПУМБ – 1,5% - через Систему «Інтернет-банкінг» – 0,5% від суми, мін. 3 UAH макс. 500 UAH.
А новина з пушу
Шановні клієнти, 01 травня 2025 року набуває чинності нова редакція Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).