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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 623624625626

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 18:58

  kulikrom написав:А Рудому все замало. Вже й на особисті з кредитки комис з травня :(
Взуваємо кєди щоб встигнути отримати безкоштовно додаткові?

де побачили? чи інсайд - бачу на сайті зміни з 1 квітня і там цього немає
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 19:21

Дружина загиблого військового принесла ПУМБі лям з виплати на депо, а ПУМБа у відповідь розірвала ділові відносини, бо не визнає цифрові документи. Покаялася ПУМБа лише після розголосу.
https://minfin.com.ua/ua/2025/03/26/147810758/
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 21:27

  lloydbanksua написав:
  angra написав:
  lel написав:Вже закинув СЕПом на дебітку, і поповнив Вільний. В неділю зніму і поповню кредитку.


А депозит Вільний відкривається на 30 днів чи можна і на 1, 2,... n днів ?

На 30 днів, але можете закрити достроково зі зберіганням відсотків.

можна не тільки розірвати, а й частково зняти з діючого договору (можна і все зняти, а рахунок лишиться)
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 23:44

  gonzo написав:де побачили?

Вибачаюсь, панство, трохи нашухорив. Той комис у разі зняття без картки. Але все ж таки й таке засмучує
Перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання платіжної картки в межах залишку власних коштів:
- платіжною інструкцією через відділення ПУМБ – 1,5%
- через Систему «Інтернет-банкінг» – 0,5% від суми, мін. 3 UAH макс. 500 UAH.

А новина з пушу
Шановні клієнти, 01 травня 2025 року набуває чинності нова редакція Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).

kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 09:14

  kulikrom написав:Вибачаюсь, панство, трохи нашухорив. Той комис у разі зняття без картки. Але все ж таки й таке засмучує
Перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання платіжної картки в межах залишку власних коштів:
- платіжною інструкцією через відділення ПУМБ – 1,5%
- через Систему «Інтернет-банкінг» – 0,5% від суми, мін. 3 UAH макс. 500 UAH.


Так це ж для кредитки. Ви шо з неї переказуєте на інші банки?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 09:30

  kulikrom написав:
  gonzo написав:де побачили?

Вибачаюсь, панство, трохи нашухорив. Той комис у разі зняття без картки. Але все ж таки й таке засмучує
Перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання платіжної картки в межах залишку власних коштів:
- платіжною інструкцією через відділення ПУМБ – 1,5%
- через Систему «Інтернет-банкінг» – 0,5% від суми, мін. 3 UAH макс. 500 UAH.

А новина з пушу
Шановні клієнти, 01 травня 2025 року набуває чинності нова редакція Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).


це СЕП, він завжди стільки коштував
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 11:23

Отримав пропозицію "копійка гривню береже" (5 покупок по 50 грн = 100 грн кеш беку брудними).
Питання скоріше до представника.
Оплата комунальних в додатку, або на інших сайтах рахується як покупка?
novichok
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