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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 625626627628 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 74 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 17 Всього голосів : 74 Додано: Нед 30 бер, 2025 12:39



З 01 травня 2025 року набуває чинності нова редакція Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).



До ДКБО внесені наступні зміни:



п. 8.8.1. Розділу І ДКБО доповнено підставою для обробки даних клієнта для можливості направлення запиту до інших банків (надавачів фінансових/ платіжних послуг) із метою підтвердження отриманих від Клієнта даних;

Тобто впровадження чергових забаганок НБУ впроваджується цим банком в перших рядах в добровільному порядку. Щось ніхто не звертає уваги.Тобто впровадження чергових забаганок НБУ впроваджується цим банком в перших рядах в добровільному порядку. M-Audio Повідомлень: 3342 З нами з: 23.03.11 Подякував: 625 раз. Подякували: 483 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 бер, 2025 12:56 M-Audio написав: Щось ніхто не звертає уваги.



З 01 травня 2025 року набуває чинності нова редакція Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).



До ДКБО внесені наступні зміни:



п. 8.8.1. Розділу І ДКБО доповнено підставою для обробки даних клієнта для можливості направлення запиту до інших банків (надавачів фінансових/ платіжних послуг) із метою підтвердження отриманих від Клієнта даних;

Тобто впровадження чергових забаганок НБУ впроваджується цим банком в перших рядах в добровільному порядку. Щось ніхто не звертає уваги.Тобто впровадження чергових забаганок НБУ впроваджується цим банком в перших рядах в добровільному порядку. Так, звичайне порушення банківської таємниці.

А ділоффто, звичайний банкінг в Неньці, звинувачення клієнта в неправоті без суда і слідства Так, звичайне порушення банківської таємниці.А ділоффто, звичайний банкінг в Неньці, звинувачення клієнта в неправоті без суда і слідства Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6242 З нами з: 05.05.21 Подякував: 483 раз. Подякували: 1212 раз. Профіль 3 1 1 10 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 бер, 2025 15:06 Amethyst написав: Причому ні одної СМСки/пуша від Пумби не отримав, але баланс оновився.

Причому ні одної СМСки/пуша від Пумби не отримав, але баланс оновився.

они порой приходят, но сильно пАпИзЖе - я сегодня гасился около 9 утра, а "караван из пушей" прилетел после 10 они порой приходят, но сильно пАпИзЖе - я сегодня гасился около 9 утра, а "караван из пушей" прилетел после 10 WallNutPen Повідомлень: 1372 З нами з: 08.06.20 Подякував: 38 раз. Подякували: 396 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 бер, 2025 15:41 WallNutPen написав: Amethyst написав: Причому ні одної СМСки/пуша від Пумби не отримав, але баланс оновився.

Причому ні одної СМСки/пуша від Пумби не отримав, але баланс оновився.

они порой приходят, но сильно пАпИзЖе - я сегодня гасился около 9 утра, а "караван из пушей" прилетел после 10 они порой приходят, но сильно пАпИзЖе - я сегодня гасился около 9 утра, а "караван из пушей" прилетел после 10

Ну я гасился дето в 9-40, а куча СМС прилетела ближе к 12, но время в них, похоже, было указано ото -- реальное Ну я гасился дето в 9-40, а куча СМС прилетела ближе к 12, но время в них, похоже, было указано ото -- реальное Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6242 З нами з: 05.05.21 Подякував: 483 раз. Подякували: 1212 раз. Профіль 3 1 1 10 ВідповістиЦитата #<1 ... 625626627628 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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