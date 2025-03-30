|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 бер, 2025 12:39
Щось ніхто не звертає уваги.
З 01 травня 2025 року набуває чинності нова редакція Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).
До ДКБО внесені наступні зміни:
п. 8.8.1. Розділу І ДКБО доповнено підставою для обробки даних клієнта для можливості направлення запиту до інших банків (надавачів фінансових/ платіжних послуг) із метою підтвердження отриманих від Клієнта даних;
Тобто впровадження чергових забаганок НБУ впроваджується цим банком в перших рядах в добровільному порядку.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3342
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 625 раз.
- Подякували: 483 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 30 бер, 2025 12:56
M-Audio написав:
Щось ніхто не звертає уваги.
З 01 травня 2025 року набуває чинності нова редакція Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).
До ДКБО внесені наступні зміни:
п. 8.8.1. Розділу І ДКБО доповнено підставою для обробки даних клієнта для можливості направлення запиту до інших банків (надавачів фінансових/ платіжних послуг) із метою підтвердження отриманих від Клієнта даних;
Тобто впровадження чергових забаганок НБУ впроваджується цим банком в перших рядах в добровільному порядку.
Так, звичайне порушення банківської таємниці.
А ділоффто, звичайний банкінг в Неньці, звинувачення клієнта в неправоті без суда і слідства
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6242
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1212 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Нед 30 бер, 2025 15:06
Amethyst написав:
Причому ні одної СМСки/пуша від Пумби не отримав, але баланс оновився.
они порой приходят, но сильно пАпИзЖе - я сегодня гасился около 9 утра, а "караван из пушей" прилетел после 10
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1372
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 30 бер, 2025 15:41
WallNutPen написав: Amethyst написав:
Причому ні одної СМСки/пуша від Пумби не отримав, але баланс оновився.
они порой приходят, но сильно пАпИзЖе - я сегодня гасился около 9 утра, а "караван из пушей" прилетел после 10
Ну я гасился дето в 9-40, а куча СМС прилетела ближе к 12, но время в них, похоже, было указано ото -- реальное
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6242
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1212 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
, wolt450
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|