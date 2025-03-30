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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 625626627628

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 12:39

Щось ніхто не звертає уваги.

З 01 травня 2025 року набуває чинності нова редакція Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).

До ДКБО внесені наступні зміни:

п. 8.8.1. Розділу І ДКБО доповнено підставою для обробки даних клієнта для можливості направлення запиту до інших банків (надавачів фінансових/ платіжних послуг) із метою підтвердження отриманих від Клієнта даних;

Тобто впровадження чергових забаганок НБУ впроваджується цим банком в перших рядах в добровільному порядку.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 12:56

  M-Audio написав:Щось ніхто не звертає уваги.

З 01 травня 2025 року набуває чинності нова редакція Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).

До ДКБО внесені наступні зміни:

п. 8.8.1. Розділу І ДКБО доповнено підставою для обробки даних клієнта для можливості направлення запиту до інших банків (надавачів фінансових/ платіжних послуг) із метою підтвердження отриманих від Клієнта даних;

Тобто впровадження чергових забаганок НБУ впроваджується цим банком в перших рядах в добровільному порядку.
Так, звичайне порушення банківської таємниці.
А ділоффто, звичайний банкінг в Неньці, звинувачення клієнта в неправоті без суда і слідства :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:06

  Amethyst написав:Причому ні одної СМСки/пуша від Пумби не отримав, але баланс оновився.

они порой приходят, но сильно пАпИзЖе - я сегодня гасился около 9 утра, а "караван из пушей" прилетел после 10
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:41

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:Причому ні одної СМСки/пуша від Пумби не отримав, але баланс оновився.

они порой приходят, но сильно пАпИзЖе - я сегодня гасился около 9 утра, а "караван из пушей" прилетел после 10

Ну я гасился дето в 9-40, а куча СМС прилетела ближе к 12, но время в них, похоже, было указано ото -- реальное :wink:
Amethyst
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  #<1 ... 625626627628
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