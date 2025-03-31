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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 бер, 2025 12:39
Щось ніхто не звертає уваги.
З 01 травня 2025 року набуває чинності нова редакція Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).
До ДКБО внесені наступні зміни:
п. 8.8.1. Розділу І ДКБО доповнено підставою для обробки даних клієнта для можливості направлення запиту до інших банків (надавачів фінансових/ платіжних послуг) із метою підтвердження отриманих від Клієнта даних;
Тобто впровадження чергових забаганок НБУ впроваджується цим банком в перших рядах в добровільному порядку.
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Додано: Нед 30 бер, 2025 12:56
M-Audio написав:
Щось ніхто не звертає уваги.
З 01 травня 2025 року набуває чинності нова редакція Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).
До ДКБО внесені наступні зміни:
п. 8.8.1. Розділу І ДКБО доповнено підставою для обробки даних клієнта для можливості направлення запиту до інших банків (надавачів фінансових/ платіжних послуг) із метою підтвердження отриманих від Клієнта даних;
Тобто впровадження чергових забаганок НБУ впроваджується цим банком в перших рядах в добровільному порядку.
Так, звичайне порушення банківської таємниці.
А ділоффто, звичайний банкінг в Неньці, звинувачення клієнта в неправоті без суда і слідства
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Amethyst
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Додано: Нед 30 бер, 2025 15:06
Amethyst написав:
Причому ні одної СМСки/пуша від Пумби не отримав, але баланс оновився.
они порой приходят, но сильно пАпИзЖе - я сегодня гасился около 9 утра, а "караван из пушей" прилетел после 10
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WallNutPen
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Додано: Нед 30 бер, 2025 15:41
WallNutPen написав: Amethyst написав:
Причому ні одної СМСки/пуша від Пумби не отримав, але баланс оновився.
они порой приходят, но сильно пАпИзЖе - я сегодня гасился около 9 утра, а "караван из пушей" прилетел после 10
Ну я гасился дето в 9-40, а куча СМС прилетела ближе к 12, но время в них, похоже, было указано ото -- реальное
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Amethyst
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Додано: Пон 31 бер, 2025 19:02
Будьте уважні.
Додав в додатку до адреси постачальника комунальних послуг ( раніше сплачував через Приват), сплатив. Кешбек не дали. Довго терзав підтримку, дали відповідь, що комісії не буде.
Сьогодні побачив нараховані % за переказ, а не оплату комунальних.
Відповідь підтримки: Ми ж казали про комісію, а це відсотки за переказ.
Годинами відповідають, чітку відповідь неможливо отримати.
Загашу в 0 з відсотками і перейду платити комуналь до Тазіка.
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lel
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Додано: Пон 31 бер, 2025 19:57
lel
Вітаємо! Ми бажаємо перевірити дану операцію та консультацію оператора, щоб розібратись у ситуації, тому написали Вам у приватні повідомлення.
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PUMB
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Додано: Пон 31 бер, 2025 20:52
PUMB написав:lel
Вітаємо! Ми бажаємо перевірити дану операцію та консультацію оператора, щоб розібратись у ситуації, тому написали Вам у приватні повідомлення.
Дякую, але вже довіри до підтримки немає. Ніхто нічого не скасує. Ще буде квест вирвати у підтримки повну суму, з відсотками на день погашення. Кілька операторів даже не розуміють про що йдеться, і як нараховуються 3.9% в місяць за переказ- оплату комунальних в додатку.
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lel
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Додано: Пон 31 бер, 2025 21:26
lel написав:
Додав в додатку до адреси постачальника комунальних послуг ( раніше сплачував через Приват), сплатив.
Під "додав" маєте на увазі "знайшов у ПУМБі відповідний шаблон" чи "самотужки ввів усі реквізити з платіжки"?
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klug
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