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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 626627628629

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ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:20

lel
Вітаємо! Операція оплати комунальних послуг входить в пільговий період, якщо оплата була здійснена по шаблону. В іншому випадку буде проходити як звичайний переказ коштів, відповідно, нараховуються відсотки на операцію.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:22

lel
Вітаємо! На жаль, ми не отримали від Вас відповіді у приватних повідомленнях щодо уточнення даних. Ми бажаємо перевірити ситуацію та розібратись в компетенції операторів, що Вас консультували. Будемо вдячні за відповідь!
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 15:30

Re: ПУМБ

PUMB написав:lel
Вітаємо! Операція оплати комунальних послуг входить в пільговий період, якщо оплата була здійснена по шаблону. В іншому випадку буде проходити як звичайний переказ коштів, відповідно, нараховуються відсотки на операцію.
Ніякої корисної інформації від вас немає.
В додатку по адресі натискаю- додати послуги, ввожу ЄДРПОУ -бачу своє комунальне підприємство - це шаблон?
Чи потрібно вибрати -Додати з категорії -Комунальні послуги? В цьому підменю по ЄДРПОУ дійсно не знаходиться підприємство.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 15:43

Re: ПУМБ

PUMB написав:lel
Вітаємо! На жаль, ми не отримали від Вас відповіді у приватних повідомленнях щодо уточнення даних. Ми бажаємо перевірити ситуацію та розібратись в компетенції операторів, що Вас консультували. Будемо вдячні за відповідь!
Питання нарахування відсотків за переказ, зняття готівки, в темну - не розкрито. Їх видно тільки 30.-31ґо числа. Хоча нараховуються щоденно. І 2/3 операторів не можуть дати відповідь про повну суму до погашення, станом на іншу дату, окрім 30го.
Розкрийте питання, де бачити відсотки, і навчіть операторів де їм шукати. Я в стовпчик порахував потрібну суму до погашення з відсотками. Але округлення потребували уточнення.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 15:55

Дали 50%-кешбеку на міський транспорт на квітень. Дякую, дуже дякую.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 15:56

Re: ПУМБ

  lel написав:Питання нарахування відсотків за переказ, зняття готівки, в темну - не розкрито. Їх видно тільки 30.-31ґо числа.
Операторка може сказати тільки ПОТОЧНУ заборгованість, тому що кожного вечора донараховуються оті підвищені %%. Але вона не може (не бачить) сказати СКІЛЬКИ донараховується.
Клієнт може самостійно поділити донараховану суму на кількість діб, враховуючи, що перше нарахування було в день виникнення заборгованості...і додати ще поточний день... і от цю суму гасити. Можете ще помучати саппорт декілька днів і таким чином зрозуміти суму щоденного нарахуВання.
Рекомендую на обраховану суму докидувати 5..10 коп як на помиЛку заокруглень :idea:
Amethyst
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