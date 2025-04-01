lel
Вітаємо! Операція оплати комунальних послуг входить в пільговий період, якщо оплата була здійснена по шаблону. В іншому випадку буде проходити як звичайний переказ коштів, відповідно, нараховуються відсотки на операцію.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 13:20
lel
Вітаємо! Операція оплати комунальних послуг входить в пільговий період, якщо оплата була здійснена по шаблону. В іншому випадку буде проходити як звичайний переказ коштів, відповідно, нараховуються відсотки на операцію.
Додано: Вів 01 кві, 2025 13:22
lel
Вітаємо! На жаль, ми не отримали від Вас відповіді у приватних повідомленнях щодо уточнення даних. Ми бажаємо перевірити ситуацію та розібратись в компетенції операторів, що Вас консультували. Будемо вдячні за відповідь!
Додано: Вів 01 кві, 2025 15:30
Re: ПУМБ
Ніякої корисної інформації від вас немає.
В додатку по адресі натискаю- додати послуги, ввожу ЄДРПОУ -бачу своє комунальне підприємство - це шаблон?
Чи потрібно вибрати -Додати з категорії -Комунальні послуги? В цьому підменю по ЄДРПОУ дійсно не знаходиться підприємство.
Додано: Вів 01 кві, 2025 15:43
Re: ПУМБ
Питання нарахування відсотків за переказ, зняття готівки, в темну - не розкрито. Їх видно тільки 30.-31ґо числа. Хоча нараховуються щоденно. І 2/3 операторів не можуть дати відповідь про повну суму до погашення, станом на іншу дату, окрім 30го.
Розкрийте питання, де бачити відсотки, і навчіть операторів де їм шукати. Я в стовпчик порахував потрібну суму до погашення з відсотками. Але округлення потребували уточнення.
Додано: Вів 01 кві, 2025 15:56
Re: ПУМБ
Операторка може сказати тільки ПОТОЧНУ заборгованість, тому що кожного вечора донараховуються оті підвищені %%. Але вона не може (не бачить) сказати СКІЛЬКИ донараховується.
Клієнт може самостійно поділити донараховану суму на кількість діб, враховуючи, що перше нарахування було в день виникнення заборгованості...і додати ще поточний день... і от цю суму гасити. Можете ще помучати саппорт декілька днів і таким чином зрозуміти суму щоденного нарахуВання.
Рекомендую на обраховану суму докидувати 5..10 коп як на помиЛку заокруглень
Додано: Вів 01 кві, 2025 16:24
Додано: Вів 01 кві, 2025 16:51
Re: ПУМБ
Дякую. Ще докинув 1 грн. Буду місяць чекати. Картку - у шухляду, поки все не посписується.
П.С. Зараховують моментально, як П2П. Ну і Ала швидко відправляє.
Додано: Вів 01 кві, 2025 17:34
...
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите как проще упавшее тело депо, сделать "новыми деньгами"? Спасибо.
Додано: Вів 01 кві, 2025 18:19
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