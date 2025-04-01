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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Вів 01 кві, 2025 20:02
Чудоовий вар-т
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Amethyst
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:38
Amethyst написав: логан1919 написав:
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите как проще упавшее тело депо, сделать "новыми деньгами"? Спасибо.
Отдолжить у кента нужную сумму, завести в банк, разместить депо. Потом вывести свои и отдать кенту. Не забыть докинуть кенту на пифо
А если снять налом, а через пару дней занести обратно, это не новые деньги?
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логан1919
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