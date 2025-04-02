Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 627628629630 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 74 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 17 Всього голосів : 74 Додано: Вів 01 кві, 2025 19:49 Amethyst написав: логан1919 написав: Доброго времени суток, коллеги. Подскажите как проще упавшее тело депо, сделать "новыми деньгами"? Спасибо. Доброго времени суток, коллеги. Подскажите как проще упавшее тело депо, сделать "новыми деньгами"? Спасибо. Отдолжить у кента нужную сумму, завести в банк, разместить депо. Потом вывести свои и отдать кенту. Не забыть докинуть кенту на пифо Отдолжить у кента нужную сумму, завести в банк, разместить депо. Потом вывести свои и отдать кенту. Не забыть докинуть кенту на пифо й відразу договір позики - щоб було що фінмону показати й відразу договір позики - щоб було що фінмону показати Shaman

Повідомлень: 8498 З нами з: 29.09.19 Подякував: 741 раз. Подякували: 1600 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 20:02 Shaman написав: Amethyst написав: логан1919 написав: Доброго времени суток, коллеги. Подскажите как проще упавшее тело депо, сделать "новыми деньгами"? Спасибо. Доброго времени суток, коллеги. Подскажите как проще упавшее тело депо, сделать "новыми деньгами"? Спасибо. Отдолжить у кента нужную сумму, завести в банк, разместить депо. Потом вывести свои и отдать кенту. Не забыть докинуть кенту на пифо Отдолжить у кента нужную сумму, завести в банк, разместить депо. Потом вывести свои и отдать кенту. Не забыть докинуть кенту на пифо й відразу договір позики - щоб було що фінмону показати й відразу договір позики - щоб було що фінмону показати

Чудоовий вар-т Чудоовий вар-т Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6251 З нами з: 05.05.21 Подякував: 483 раз. Подякували: 1215 раз. Профіль 3 1 1 10 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 21:38 Amethyst написав: логан1919 написав: Доброго времени суток, коллеги. Подскажите как проще упавшее тело депо, сделать "новыми деньгами"? Спасибо. Доброго времени суток, коллеги. Подскажите как проще упавшее тело депо, сделать "новыми деньгами"? Спасибо. Отдолжить у кента нужную сумму, завести в банк, разместить депо. Потом вывести свои и отдать кенту. Не забыть докинуть кенту на пифо Отдолжить у кента нужную сумму, завести в банк, разместить депо. Потом вывести свои и отдать кенту. Не забыть докинуть кенту на пифо

А если снять налом, а через пару дней занести обратно, это не новые деньги? А если снять налом, а через пару дней занести обратно, это не новые деньги? логан1919 Повідомлень: 375 З нами з: 15.01.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 07:12 lel написав: PUMB написав: lel

Вітаємо! Ми бажаємо перевірити дану операцію та консультацію оператора, щоб розібратись у ситуації, тому написали Вам у приватні повідомлення. Дякую, але вже довіри до підтримки немає. Ніхто нічого не скасує. Ще буде квест вирвати у підтримки повну суму, з відсотками на день погашення. Кілька операторів даже не розуміють про що йдеться, і як нараховуються 3.9% в місяць за переказ- оплату комунальних в додатку. Дякую, але вже довіри до підтримки немає. Ніхто нічого не скасує. Ще буде квест вирвати у підтримки повну суму, з відсотками на день погашення. Кілька операторів даже не розуміють про що йдеться, і як нараховуються 3.9% в місяць за переказ- оплату комунальних в додатку.

Чому так категорично? Мені якось нарахували комісію чи відсотки за переказ з кредитки хоча в застосунку при оплаті писало 0. Написав заяву у відділенні, дівчина додала до неї скріншоти, які я зробив, за три дні все повернули. Ще й телефонували вибачалися Чому так категорично? Мені якось нарахували комісію чи відсотки за переказ з кредитки хоча в застосунку при оплаті писало 0. Написав заяву у відділенні, дівчина додала до неї скріншоти, які я зробив, за три дні все повернули. Ще й телефонували вибачалися l_e_x Повідомлень: 158 З нами з: 04.07.14 Подякував: 46 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 627628629630 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Ірина_